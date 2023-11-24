Стали известны лауреаты II национальной премии «Горы России» – лучшие горнолыжные курорты и отели. Победителей в 27 номинациях, которых выбрали по итогам народного голосования, назвали на торжественной церемонии награждения в Москве. В число лучших и перспективных ГЛК страны вошли горнолыжные курорты «Хехцир» и «Холдоми». Первая награда была вручена в специальной номинации «Инвестиционный проект года». Этого звания удостоен горнолыжный комплекс «Хехцир». Премию вручил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
– Наши коллеги говорят о том, что экономики, которую мы предусмотрели, не всегда достаточно для строительства курортов с нуля. Мы будем вместе с вами пересматривать меры поддержки и двигаться вперед, потому что туризм – это одна из самых эффективных точек поддержки, вложений, точек роста, это то, за счет чего мы будем развиваться и обеспечивать рост доходов, благосостояния в нашей стране. Это доказано, это посчитано и это в основе нашей политики, – подчеркнул Максим Решетников.
Напомним, ГЛК «Хехцир» – это первый этап реализации масштабного спортивно-туристического комплекса «Хехцир», который ведется в рамках флагманской инициативы губернатора края Михаила Дегтярева «Край притяжения. Туризм в удовольствие». Реализация проекта не только увеличит туристический поток, но и создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.
Еще один курорт Хабаровского края – ГЛК «Холдоми» – признан лучшим отелем горнолыжного курорта на Дальнем Востоке. Заслуженную награду ГЛК получает второй год подряд. Это единственный курорт ДФО, где есть своя жилая и обслуживающая инфраструктура: комфортабельные коттеджи и гостиница на 250 мест, шесть ресторанов и панорамное кафе на одной из вершин.
– То, что премия поддерживается на федеральном уровне, подтверждает важность развития туризма и активного отдыха в России. А Хабаровский край в очередной раз подтвердил, что является одним из самых динамично развивающихся горнолыжных регионов. Мы благодарим всех, кто поддержал наши курорты и проголосовал, – подчеркнула министр туризма края Екатерина Пунтус.
Участие во II национальной премии «Горы России» приняли 342 представителя туриндустрии со всей страны. За лучших из лучших проголосовали более 150 тысяч человек.
Эта запись была опубликована 24.11.2023в 14:59. В рубриках: Общество.
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