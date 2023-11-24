Стали известны лауреаты II национальной премии «Горы России» – лучшие горнолыжные курорты и отели. Победителей в 27 номинациях, которых выбрали по итогам народного голосования, назвали на торжественной церемонии награждения в Москве. В число лучших и перспективных ГЛК страны вошли горнолыжные курорты «Хехцир» и «Холдоми». Первая награда была вручена в специальной номинации «Инвестиционный проект года». Этого звания удостоен горнолыжный комплекс «Хехцир». Премию вручил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

– Наши коллеги говорят о том, что экономики, которую мы предусмотрели, не всегда достаточно для строительства курортов с нуля. Мы будем вместе с вами пересматривать меры поддержки и двигаться вперед, потому что туризм – это одна из самых эффективных точек поддержки, вложений, точек роста, это то, за счет чего мы будем развиваться и обеспечивать рост доходов, благосостояния в нашей стране. Это доказано, это посчитано и это в основе нашей политики, – подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, ГЛК «Хехцир» – это первый этап реализации масштабного спортивно-туристического комплекса «Хехцир», который ведется в рамках флагманской инициативы губернатора края Михаила Дегтярева «Край притяжения. Туризм в удовольствие». Реализация проекта не только увеличит туристический поток, но и создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.

Еще один курорт Хабаровского края – ГЛК «Холдоми» – признан лучшим отелем горнолыжного курорта на Дальнем Востоке. Заслуженную награду ГЛК получает второй год подряд. Это единственный курорт ДФО, где есть своя жилая и обслуживающая инфраструктура: комфортабельные коттеджи и гостиница на 250 мест, шесть ресторанов и панорамное кафе на одной из вершин.

– То, что премия поддерживается на федеральном уровне, подтверждает важность развития туризма и активного отдыха в России. А Хабаровский край в очередной раз подтвердил, что является одним из самых динамично развивающихся горнолыжных регионов. Мы благодарим всех, кто поддержал наши курорты и проголосовал, – подчеркнула министр туризма края Екатерина Пунтус.

Участие во II национальной премии «Горы России» приняли 342 представителя туриндустрии со всей страны. За лучших из лучших проголосовали более 150 тысяч человек.