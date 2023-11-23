Для специалистов, проживающих на селе, со следующего года в Хабаровском каре планируются начать строительство индивидуального жилья. При соблюдении ряда условий, недвижимость можно будет выкупить в собственность за один процент от расчетной стоимости строительства жилья. На реализацию проекта региону предоставлена федеральная субсидия. Также предусмотрено финансирование на краевом и муниципальных уровнях.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, размер субсидии со стороны федерального и краевого бюджетов составляет до 80 % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилого помещения. Еще 20 % — это средства муниципального образования и работодателя.

Согласно государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», построенное либо приобретенное жилье ставится на баланс муниципального образования, а квартиры в нем делятся между муниципалитетом и инвестором. Муниципальную часть квартир распределяет муниципальное образование. Квартиры, которыми распоряжается инвестор, выделяются для его сотрудников. Участвовать в данной поддержке может любое предприятие, которое осуществляет деятельность на сельских территориях.

— Это для края новое направление, которое актуально и, уверен, будет эффективно. В этом году, мы впервые, в рамках федеральной заявочной компании на 2024 год, направили заявку на привлечение федеральной субсидии на строительство жилых домов. По итогам отбора Хабаровскому краю на реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,5 млн рублей, еще 14,4 млн рублей предусмотрены в краевом бюджете, и 5,5 млн рублей предоставят муниципальные образования. Данные средства будут направлены на строительство шести индивидуальных жилых домов общей площадью 342 кв. метров, из них четыре дома — в рп. Чегдомын Верхнебуреинского района и два — в рп. Переяславка района им. Лазо — сообщил заместитель начальника управления развития сельских территорий краевого минсельхоза Александр Сухоручко.

Он также подчеркнул, что дома будут оборудованы всеми инженерными коммуникациями, и предоставлены для проживания по договорам найма семьям работников школ и детских садов. К строительству планируется приступить во втором квартале 2024 года. В дальнейшем, планируется ежегодно участвовать в федеральной заявочной компании для привлечения средств по данному мероприятию.

Особенностью данного мероприятия является наличие у гражданина, при условии непрерывной работы в сельской местности, возможности выкупа жилья через 5 лет пользования – за 10 % от стоимости, а через 10 лет – за один процент.

Вопрос с предоставлением жилья сельским специалистам в регионе также решается посредством другого мероприятия госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Гражданам выплачивается до 70 % от стоимости строительства либо приобретения жилья. В 2023 году минсельхозом края предоставлены выплаты 21 семье на строительство (приобретение) жилья общей площадью 1,4 тыс. кв. метров.