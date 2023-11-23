Важнейшим событием Дней Хабаровского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ стало пленарное заседание «Час субъекта Российской Федерации» под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. В ходе мероприятия глава региона Михаил Дегтярев рассказал об итогах и направлениях социально-экономического развития территории.

На главной площадке Дней Хабаровского края в Совете Федерации РФ присутствовали руководители и члены постоянных комитетов Совфеда, председатель Законодательной Думы края Ирина Зикунова, сенаторы Российской Федерации.

Валентина Матвиенко отметила, за последние годы регион проделал большой путь.

— Сейчас это признанный инновационный и промышленный центр в масштабах не только Дальнего Востока, но и всей страны. Регион обладает целым рядом уникальных преимуществ: выгодное географическое положение, крупная транспортно-логистическая сеть, близость к дружественной Китайской Народной Республике. Более того, край славится развитой индустриальной базой, включая знаменитые предприятия ОПК. Их работникам – отдельная благодарность от наших сенаторов, — подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

Приветствуя участников пленарного заседания, Михаил Дегтярев поблагодарил председателя Совфеда и ее команду за поддержку края. В этом году в регионе прошли три выездных заседания комитетов – по обороне и безопасности, по науке, образованию и культуре, по экономической политике.

Далее губернатор подробно остановился на достижениях края и перспективах. В числе важнейших успехов третьего по площади региона страны его инвестиционный потенциал. По итогам 2022-го объем капиталовложений в крае превысил 264 млрд рублей. В этом году ожидается более 300 млрд рублей вложений.

— Развернуты такие масштабные инвестпроекты, как строительство Малмыжского ГОКа, создание Амурского оловянного металлургического комбината, формирование кластера металлургической переработки золотосодержащих концентратов, — рассказал Михаил Дегтярев.

Сюда же можно отнести «стройку века» — возведение крупнейшей в России частной Тихоокеанской железной дороги на севере региона. Уже проложено свыше 270 км. ТЖД обеспечит экспорт угля из Республики Саха (Якутия) в строящийся морской порт Эльга, который сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. тонн каждое.

— Говорим БАМ – слышим Хабаровский край. Модернизация Восточного полигона РЖД во многом происходит у нас в регионе. Штаб ДВЖД расположен в Хабаровске. К слову, генеральный подрядчик РЖД не отстает: УК «Бамстроймеханизация» принято решение о регистрации бизнеса в краевой столице и локализации в регионе производства комплектующих, — заявил губернатор.

Также наш край по праву считается ведущим промышленным центром на Востоке страны: именно здесь строятся современнейшие самолеты и корабли. Особое место сегодня занимает работа под лозунгом «Своих не бросаем!» С самого начала специальной военной операции регион встал на защиту Родины: запущено производство багги и беспилотных летательных аппаратов. На предприятиях края ремонтируются двигатели для БМП, выпускаются средства маскировки, армейские палатки.

Пристальное внимание – теме поддержки участников СВО, членов их семей, помощи подшефному Городу воинской славы Дебальцево ДНР и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Затронул руководитель территории и вопросы, требующие содействия со стороны сенаторов, которые поднимались в последние несколько дней на заседаниях профильных комитетов Совета Федерации.

Так, регион представил свои предложения по реализации мастер-планов двух крупнейших городов. Ключевое: необходимо содействие по ряду проектов Хабаровска. Речь идет о новых этапов набережной, строительстве систем водоснабжения и водоотведения для развития комплексной жилищной застройки и запуске производства автобусов. Еще одна точка роста – создание на острове Большой Уссурийский совместно с китайской стороной грузопассажирского пункта пропуска. Проект станет мощным драйвером развития приграничных территорий. Край уже готовит финансовую модель по оборудованию ПП и строительства подъездной автодороги. Соответствующее поручение подписано Президентом России Владимиром Путиным 7 ноября.

— Все, что мы делаем, это ради людей и для людей! – подчеркнул глава региона.

В числе приоритетов – развитие образования. Если будет поддержана инициатива капремонта 19 зданий шести техникумов и колледжей, то в будущем в крае откроются медицинский, строительный и судостроительный кластеры и мастерские по компетенциям транспортной отрасли.

Эти и ряд других предложений вошли в проект постановления Совета Федерации.

— Уверен, ваша поддержка придаст новый импульс развитию края! — обратился к присутствующим в зале сенаторам Михаил Дегтярев.

В своем ответном слове Валентина Матвиенко подчеркнула: Хабаровский край – признанный инновационный и промышленный центр в масштабах не только Дальнего Востока, но и всей страны.

— Регион обладает целым рядом уникальных преимуществ: выгодное географическое положение, крупная транспортно-логистическая сеть, близость к дружественной Китайской Народной Республике. Более того, край славится развитой индустриальной базой, включая знаменитые предприятия ОПК. Их работникам – отдельная благодарность от наших сенаторов, — подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

Субъект также входит в топ-5 территорий по золотодобыче, является традиционным лидером по вылову рыбы и лесозаготовки.

— С приходом новой команды во главе с Михаилом Владимировичем наметилось позитивное движение по целому ряду стратегических для региона направлений. Руководство края видит те ключевые позиции, через которые можно придать новый импульс развитию. А это основа для повышения качества жизни хабаровчан и социальной сферы, — отдельно отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда пояснила, что постановление, которое будет принято после Дней Хабаровского края, должно быть наполнено конкретными мерами федеральной поддержки для содействия дальнейшему раскрытию потенциала территории.