Важнейшим событием Дней Хабаровского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ стало пленарное заседание «Час субъекта Российской Федерации» под председательством спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. В ходе мероприятия глава региона Михаил Дегтярев рассказал об итогах и направлениях социально-экономического развития территории.
На главной площадке Дней Хабаровского края в Совете Федерации РФ присутствовали руководители и члены постоянных комитетов Совфеда, председатель Законодательной Думы края Ирина Зикунова, сенаторы Российской Федерации.
Валентина Матвиенко отметила, за последние годы регион проделал большой путь.
— Сейчас это признанный инновационный и промышленный центр в масштабах не только Дальнего Востока, но и всей страны. Регион обладает целым рядом уникальных преимуществ: выгодное географическое положение, крупная транспортно-логистическая сеть, близость к дружественной Китайской Народной Республике. Более того, край славится развитой индустриальной базой, включая знаменитые предприятия ОПК. Их работникам – отдельная благодарность от наших сенаторов, — подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.
Приветствуя участников пленарного заседания, Михаил Дегтярев поблагодарил председателя Совфеда и ее команду за поддержку края. В этом году в регионе прошли три выездных заседания комитетов – по обороне и безопасности, по науке, образованию и культуре, по экономической политике.
Далее губернатор подробно остановился на достижениях края и перспективах. В числе важнейших успехов третьего по площади региона страны его инвестиционный потенциал. По итогам 2022-го объем капиталовложений в крае превысил 264 млрд рублей. В этом году ожидается более 300 млрд рублей вложений.
— Развернуты такие масштабные инвестпроекты, как строительство Малмыжского ГОКа, создание Амурского оловянного металлургического комбината, формирование кластера металлургической переработки золотосодержащих концентратов, — рассказал Михаил Дегтярев.
Сюда же можно отнести «стройку века» — возведение крупнейшей в России частной Тихоокеанской железной дороги на севере региона. Уже проложено свыше 270 км. ТЖД обеспечит экспорт угля из Республики Саха (Якутия) в строящийся морской порт Эльга, который сможет принимать одновременно 4 судна дедвейтом до 85 тыс. тонн каждое.
— Говорим БАМ – слышим Хабаровский край. Модернизация Восточного полигона РЖД во многом происходит у нас в регионе. Штаб ДВЖД расположен в Хабаровске. К слову, генеральный подрядчик РЖД не отстает: УК «Бамстроймеханизация» принято решение о регистрации бизнеса в краевой столице и локализации в регионе производства комплектующих, — заявил губернатор.
Также наш край по праву считается ведущим промышленным центром на Востоке страны: именно здесь строятся современнейшие самолеты и корабли. Особое место сегодня занимает работа под лозунгом «Своих не бросаем!» С самого начала специальной военной операции регион встал на защиту Родины: запущено производство багги и беспилотных летательных аппаратов. На предприятиях края ремонтируются двигатели для БМП, выпускаются средства маскировки, армейские палатки.
Пристальное внимание – теме поддержки участников СВО, членов их семей, помощи подшефному Городу воинской славы Дебальцево ДНР и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Затронул руководитель территории и вопросы, требующие содействия со стороны сенаторов, которые поднимались в последние несколько дней на заседаниях профильных комитетов Совета Федерации.
Так, регион представил свои предложения по реализации мастер-планов двух крупнейших городов. Ключевое: необходимо содействие по ряду проектов Хабаровска. Речь идет о новых этапов набережной, строительстве систем водоснабжения и водоотведения для развития комплексной жилищной застройки и запуске производства автобусов. Еще одна точка роста – создание на острове Большой Уссурийский совместно с китайской стороной грузопассажирского пункта пропуска. Проект станет мощным драйвером развития приграничных территорий. Край уже готовит финансовую модель по оборудованию ПП и строительства подъездной автодороги. Соответствующее поручение подписано Президентом России Владимиром Путиным 7 ноября.
— Все, что мы делаем, это ради людей и для людей! – подчеркнул глава региона.
В числе приоритетов – развитие образования. Если будет поддержана инициатива капремонта 19 зданий шести техникумов и колледжей, то в будущем в крае откроются медицинский, строительный и судостроительный кластеры и мастерские по компетенциям транспортной отрасли.
Эти и ряд других предложений вошли в проект постановления Совета Федерации.
— Уверен, ваша поддержка придаст новый импульс развитию края! — обратился к присутствующим в зале сенаторам Михаил Дегтярев.
В своем ответном слове Валентина Матвиенко подчеркнула: Хабаровский край – признанный инновационный и промышленный центр в масштабах не только Дальнего Востока, но и всей страны.
— Регион обладает целым рядом уникальных преимуществ: выгодное географическое положение, крупная транспортно-логистическая сеть, близость к дружественной Китайской Народной Республике. Более того, край славится развитой индустриальной базой, включая знаменитые предприятия ОПК. Их работникам – отдельная благодарность от наших сенаторов, — подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.
Субъект также входит в топ-5 территорий по золотодобыче, является традиционным лидером по вылову рыбы и лесозаготовки.
— С приходом новой команды во главе с Михаилом Владимировичем наметилось позитивное движение по целому ряду стратегических для региона направлений. Руководство края видит те ключевые позиции, через которые можно придать новый импульс развитию. А это основа для повышения качества жизни хабаровчан и социальной сферы, — отдельно отметила Валентина Матвиенко.
Председатель Совфеда пояснила, что постановление, которое будет принято после Дней Хабаровского края, должно быть наполнено конкретными мерами федеральной поддержки для содействия дальнейшему раскрытию потенциала территории.
Эта запись была опубликована 23.11.2023в 14:44. В рубриках: Общество.
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