Глава вторая «Форма». Триумфальное шествие киевского «Динамо» по футбольным стадионам Европы подвигло жителей старинного русского города к своим футбольным подвигам. Черниговская «Десна» три года как почила в обозе, прекратив существование единоличным решением руководителя области Николая Васильевича Уманца, чему до слёз обидели главного тренера Олега Базилевича.

Четвёртый год стадион имени Юрия Алексеевича Гагарина был предоставлен армейцам Киева под названием СК «Чернигов». Среди варягов выделялись чемпион Советского Союза в составе ворошиловградской «Зари» вратарь Михаил Форкаш, а также капитан команды Евгений Король.

Футболистов «Десны» принял местный «Химик» тренера Ефима Школьникова от комбината европейского значения «Химволокно». Команду «Луч» сверхсекретного Черниговского радиоприборного космического завода тренировал бывший нападающий «Десны» Вадим Павлович Третьяков. В пику руководителю области все предприятия на своём балансе имели свою футбольную команду, даже силикатный завод. Казалось, весь город гоняет «буллу». В каждом дворе «от мала до велика» только и слышны крики «пас», «гол», «бей», «беги», «аут». И, куда же без судейского свистка, без знакомого всем футбольного ругательства «судью на мыло», чему по делам обижались местные евреи.

Детский футбол расцвёл до небес. Только в одном четвёртом «ЖЭКе» буквально за сутки появились с десяток команд. Среди них космического направления: «Сатурн», «Юпитер», «Меркурий», «Космос», «Спутник», «Метеор», «Комета». Ещё «Луч» и «Знамя». Особняком стояла, команда жидовских бомбил «Вымпел» в цветовой гамме киевского «Динамо».

— Кто завтра в Киев на «Эйндховен»? Говорят, Республиканский стадион заполнят под завязку сто тысяч болельщиков.

— Так квыткив уже нэма.

— У меня два осталось, а через две недели 23 квитня игра в Голландии.

«Я бы с удовольствием поехал. Увы, тут своя футбольная работа, — про себя размышлял, подходя к возвышенной на бугре «жэковской» беседке, спортивный инспектор Геннадий Оношко, — хотелось бы увидеть живьём Блохина, Колотова, Рудакова, да и всю команду. За выход в финал будут сражаться».

— Здравствуйте, товарищи!

— Гена! Скажи, что это было? Что за женские крики? Только не молчи, что не знаешь – и все с ухмылочкой повернули свои головы в сторону закрытых шторами окон лекционного зала.

— Геночка, а давай и я с тобой попробую так же. С восьмого класса только и мечтаю, если помнишь, ты учился в десятом классе.

— Таня, как тебе не стыдно! Человек на работе. Ещё холостой, — учительница физкультуры пятой русской школы пыталась образумить свою бывшую ученицу и наследницу в профессии.

— Лидия Павловна! Я тоже не замужем. Девственница! Четверть века прожила. Где в наши дни нормального мужика найти? Под забором? Это хорошо, что в этом году весна тёплая, до Дня Победы успеем посадить огороды. А как было в прошлом году? Помните? Весна холодная и, вся посевная после майских праздников. Наши фронтовики как начали пить свои наркомовские за Победу, так до Парада Победы и не заканчивали. До 24 июня. Полтора месяца! Ладно бы, фронтовики. Их сынки, хоть и не воевали, а рюмки вместо патронов подносить к своим ртам научились быстро. Огороды, как в войну при оккупации вспахивали одни женщины и дети. Иногда, по погоде, получается «пьяная победа». Повторяется периодически или по спирали, кому как. Тридцать лет прошло с окончания войны! И что? Надо безбожно пить?

— Так, давайте ближе к делу и по теме, — надо же, окна кабинета на ту сторону, про себя думал Оношко, неужели Дима на столе президиума заставил орать бухгалтершу пушкинского возраста. Это женщины возраста как жена поэта Наталья Гончарова в день его гибели. Не зря утром Громыхайло проверял стол на прочность, выдержит, или не выдержит, продолжил, — кто завидует, завидуйте дальше. Все вопросы к нашему сторожу Андреичу, он объяснит смысл счастливой семейной жизни мужчины с женщиной.

Краем глаза Оношко заметил, как сверкнули звериным оскалом зелёные зрачки влюблённой Татьяны Мерковой, учительницы физкультуры второй русской школы на Валу, в недавнем прошлом неплохой лыжницы.

— Татьяна! Ладно, уговорила, — все на миг застыли в ожидании чуда, — как только Громыхайло громыхнёт своей свадьбой с бухгалтершей, так сразу и поженимся. Ты согласна?

— Да! Да! Да!

— Ура! Ура! Ура!

— Горько! Горько! Горько!

— Что за шум, а драки нет? Интересно знать, — из открытого окна наперекос застёгнутыми пуговицами белой рубашки и вишнёвой помадой на щеках высунулся довольный начальник ЖЭКа Громыхайло.

И тут все дружно отвернулись, с высоты увидев за Громыхайло лежащую на столе президиума в задранной юбке с повисшими ногами, слегка опущенными на них телесного цвета чулками бухгалтершу Веру. Каждый подумал о своём, хорошем «есть же здоровье у людей, везёт некоторым».

— Так, раз, два, три, всего десять представителей, — главный организатор детских футбольных баталий Оношко решил замять не совсем корректную ситуацию, — значит, десять команд. Правильно?

— Один представитель от каждой команды, — деловой разговор поддержал учитель девятой украинско-еврейской школы Макатёр Давид Маркович, уроженец Хабаровска, участник боёв освобождения Курильских островов, был ранен на острове Парамушир, — желаем получить форму.

— Форму получите все по два комплекта для полевых игроков, тёмные и светлые футболки, — радостные улыбки тут же появились на лицах представителей команд, — белая будет обязательно. Что касается тёмного цвета, то здесь будем исходить от названия команд. Номера от второго до шестнадцатого. Вратарям номер необязательно, но кто хочет, то первый и двадцатый, как у Третьяка.

— Почему белые? Судье ведь всё равно, красные или синие.

— Лидия Павловна, так в правилах записано. У людей телевизоры чёрно-белые, от того в правилах футболки тёмные и белые. Начальник пригласил телевидение и журналистов от газет «Дэснянська правда» и «Комсомольский гарт». Кто не знает, слово «гарт» означает «закалка». Столько денег вложили!

— Очень хорошо. А кеды?

— И кеды. Можно играть в своих кедах или кроссовках. Бутсы с шипами нельзя.

— А вратари?

— С вратарями проще, могут и свою форму придумать, как сами решите. Например, спортивное трико. Перчатки кому, какие удобно. Можно кепку, как у Льва Яшина.

Немного послушав деловой разговор своего подчинённого друга с представителями детских футбольных команд, начальник ЖЭКа тихонько прикрыл окно, повернулся и тут же в испуге задёрнул плотные тёмно-зелёные шторы. Будущая жена по-прежнему лежала на столе президиума, изнывая от полученного удовольствия и, не могла сдвинуться с места, передок в онемении, пульс зашкаливал, грудь скакала, в голове лёгкое помутнение, нет сил, даже поднять ноги и встать. Биатлонист Громыхайло в очередной раз стал на огневой рубеж в положение стрельба стоя.

Местная швейная фабрика месяц, как получила заказ от четвёртого ЖЭКа на пошив футболок разного окраса с номерами для детского турнира «Кожаный мяч».

— А вот и завхоз приехал, — Оношко приметил старенький синего цвета «Москвич-407», выпускавшийся с 1958 по 1963 годы, — ну, что, Палыч, форму привёз?

— Так точно, командир! Пятнадцать на пятнадцать.

— Это как?

— Пятнадцать комплектов на пятнадцать команд. В одном комплекте футболки красные и белые, таких три, в другом синие и белые, тоже три, в третьем жёлтые и белые, есть оранжевые, зелёные. С номерами, как заказывали. Трусы, гетры, кеды. Все футболки с коротким рукавом. Могу выдать прямо здесь, накладную потом выпишу.

Оношко достал свой футбольный блокнот и стал записывать фамилию представителя и название команды, рядом оставил место для цвета формы.

— Татьяна, твой вратарь решил, что форма у команды «Знамя» будет красная основная и запасная белая. Правильно?

— Да.

— Иди, получай.

«Жэковский» завхоз Павел Петрович Маслёнкин, он же Палыч, развернул свой «москвич» и сдал задом к беседке, открыл багажник. С высоты бугра все увидели аккуратно сложенные пачки пятнадцати комплектов футболок, за ними кеды, трусы и гетры.

— Гена, а что я дам своему малому Кузе? Он же утонет в этих футболках, — Татьяна, увидев бирки размеров футболок 38-40, забеспокоилась.

— Не утонет твой Кузя, — Палыч достал комплект красно-белых футболок, — а ты его в запасе держи! Ха-ха-ха!

Рядом с красным комплектом видно было синие футболки. Сделав пометки в своём блокноте, Оношко продолжил.

— Давид Маркович, команда «Вымпел», основная форма белая, запасная синяя. Согласны?

— Дети так решили.

Глаза инспектора по спорту и пожилого еврейского учителя физкультуры, майора запаса встретились. Исторически давно со времён Разумовского Чернигов считался городом военных пенсионеров и отставников. Сюда ехали все! Не зря здесь сверхсекретный космический завод открыли. Мозги! Военные пенсионеры и евреи настоящий интеллектуальный мозговой сплав. Касаемо евреев вспомнились слова Громыхайло на утреннем совещании.

— Прошу увагы! У меня большая просьба постараться больше не называть детей команды Давида Марковича «Вымпел» плохими словами «жидовские бомбилы», или «бей жидов, спасай Россию», или «если в кране нет воды, значит, выпили жиды». Не надо оскорблять еврейских детей! Это, прежде всего, касается твоих детей, Татьяна. Я понимаю, в одном микрорайоне с одной стороны живут славяне, противоположной венгерские евреи. Хорошо, что не чехи и поляки, те бы сразу скандал закатили. Мы русские люди, в годы немецкой оккупации наши родители приютили евреев из Угорщины, Чехословаччины и Польши, одним словом, спасли им жизни. Они остались жить в нашем городе. Работают, как и все. Весь город одна семья. Нашей стране противопоказана межнациональная рознь. Мы вси едыный радяньський люд, извините, советский народ. Не надо, чтобы молодое поколение таким плохим делом занималось, травлей. Евреи такие же люди, как и все, живущие в нашем городе. Всем понятно?

— Понятно!

— Татьяна, тебе понятно?

— Так точно, командир!

Десятым подошёл учитель физкультуры двадцать второй русской школы Виктор Владимирович Юрьев. Стоял долго, решал, что взять, посоветоваться с детьми нет возможности. Красные, синие и жёлтые забрали.

— Возьму оранжевый комплект, — и посмотрел в сторону Оношко, тот кивнул головой и принялся делать отметку в блокноте, — дети назвали команду красиво, «Комета». Маленьких детей у нас нет, самый большой Толя Сиворакша, думаю, футболки с девятым номером ему налезут.

— Да, чуть не забыл, — завхоз Палыч в попыхах потушил свою «беломорину», продолжил, — кому футболки будут большие или маленькие, принесите, я поеду и заменю. Меряйте аккуратно, лучше приложите к спине и по плечам будет видно. Только не испачкайте. Так что на своих футболистов Кузю и Сиворакшу футболки надевать необязательно.

— Спасибо, Палыч, что не забыл, — Оношко в удовольствие потирал руки, — теперь приступим к порядку проведения матчей.

— Подождите! А как мы всё это заберём? Надо помочь доставить.

— Не переживайте, я помогу, довезу на своих «жигулях», — обнадёжил владелец вишнёвой «копейки» Давид Маркович, — давайте отнесём в машину сейчас, потом всё обсудим и поедем.

— Кому в сторону «рокоссухи», давайте ко мне, с левого краю укладывайте, довезу с ветерком, — завхоз Палыч не стал закрывать багажник, ждал.

Небольшой перерыв пошёл на пользу, Оношко в своём блокноте начертил две таблицы, для жеребьёвки подготовил небольшие листочки с номерами очерёдности, ещё десять с названиями «красный» пять и «синий» пять, сходил в кабинет, принёс две вертушки-шарабаны для лотерейных билетиков.

— Начнём? Готовы? Порядок будет такой. По жеребьёвке делим команды на две группы, игры проводим в один круг. В группе будет пять команд. По итогам игр пятая команда вылетает. А потом, на вылет, первая с красной группы и четвёртая синяя, думаю, всем понятно. Останется четыре команды, полуфинал и, две из победителей разыграют финал. Дальше определят лучшую команду в нашем Деснянском районе, потом в городе, области и на республиканский финал в Крым, Феодосия. Понятно?

— Да, без вопросов, — бывший футболист «Десны» Борис Семёнович Полевой, учитель физкультуры русской седьмой школы сделал окончательный вывод, — давайте проводить жеребьёвку.

На столе поставили шарабаны, туда забросали по десять листочков для определения очерёдности вытягивания листочков «красный» или «синий» в другом шарабане.

— Посмотрим, что получилось, — Оношко заполнял пустые клетки своих таблиц, — «красная» группа. Будут играть «Сатурн», «Знамя», «Луч». Сюда «Метеор» и «Спутник». Группа «синие». Пишем «Меркурий», «Космос», «Юпитер», «Вымпел», «Комета».

Десять футбольных представителей внимательно рассматривали свои, на скорую руку составленные таблицы.

— Календарь игр, когда будет готов? Хотелось бы сегодня, — молчавший до сих пор, своё слово сказал дядя Гена, так называют его все, на самом деле Островнов Геннадий Иванович, учитель физкультуры русской шестнадцатой школы, — может сейчас и определим?

— Сделаем по стандартной таблице, пятый отдыхает, первый с четвёртым, второй с третьим и так далее, — Оношко сразу начал делать записи в блокноте, — первый тур: «Сатурн» — «Метеор», «Знамя» — «Луч», «Меркурий» — «Вымпел». Дядя Гена, твой «Космос» на правах хозяина играет в синей форме. Так, соперник «Юпитер» в гостевой белой форме. У нас получается основная белая форма только «Вымпел». Ага, ещё и «Метеор», они в другой группе. Вопросы?

— Когда начнём?

— Сегодня вторник. В ближайшее воскресенье тринадцатого числа и начнём. Все игры проведём на стадионе в седьмой школе. Два тайма по тридцать минут. Начало в десять часов утра.

Весеннее солнце прошло зенит и медленно двинулось к апрельскому закату. В «жэковской» беседке остался один Оношко. Из окон лекционного зала никакие подозрительные звуки больше не доносились, шторы раздвинуты.

С толкача завели старенький «москвич» Палыча. Детский футбольный турнир стремительно набирал обороты.

Процесс пошёл!

27 ноября 2023 года.

Сергей Роща

Повесть

Хабаровск