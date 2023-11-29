С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 19 242 руб. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Размер индексации составит 18,5 процентов. В Хабаровском крае минимальные зарплаты северян дорастут до 46 тысяч рублей.

В Хабаровском крае на МРОТ дополнительно начисляются районный коэффициент и надбавка за работу в районах Дальнего Востока. Соответственно, минимальная зарплата работников, отработавших в месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (до вычета налога на доходы физических лиц), составит: в Охотском районе — 46,18 тысячи рублей, в Аяно-Майском районе – 42,33 тысячи рублей. А в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, заработная плата будет 32,71 тысячи рублей. Для южных районов края цифра зафиксируется на размере 28,86 тысячи рублей.

— При определении размера заработной платы работодатель обязан сделать расчёт не ниже МРОТ с последующим начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях. Как правило, такой расчёт касается заработной платы работников неквалифицированного труда. Сейчас работодатели должны сделать оценку фондов оплаты труда своих работников и предусмотреть повышение заработной платы с 1 января 2024 года, при этом необходимо сохранить дифференциацию в оплате труда персонала, – отметили в комитете по труду и занятости населения Правительства края.

Ежегодное увеличение МРОТ в первую очередь обеспечит рост оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников. МРОТ также применяется при расчетах больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком.