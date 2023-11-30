25 компаний из Хабаровского края приняли участие в международных выставках в 2023 году. В этом им помогли в региональном Центре поддержки экспорта. Организация участия в международных мероприятиях для бизнеса проводится бесплатно в рамках президентского нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Компаниям оказывают целый перечень услуг.

— В Центре договариваются об аренде выставочной площади, организуют застройку индивидуального стенда, помогают оплатить регистрационные взносы, трансфер, брендирование сувениров. Участие в выставках – это возможность получить ценный опыт, выйти на международные рынки, обрести новые идеи для дальнейшего развития компании и найти партнеров не только в России, но и в странах зарубежья. В этом году за рубежом прошло 6 международных выставок: в ОАЭ, Китае и Монголии, где свою продукцию и услуги представили 12 компаний края, — рассказал директор Центра поддержки экспорта Михаил Сергиенко.

Насыщенным год стал и по количеству проводимых международных выставок в России, экспонентами которых стали также региональные компании. Таких выставок было 8 по разным направлениям: в пищевой отрасли, военно-технической, туристической, текстильной и др.

Завершающим международным мероприятием для краевых компаний в 2023 году стала крупнейшая выставка медиаиндустрии и контента в странах Ближнего Востока и Северной Африки — Dubai International Content Market 2023. Это площадка для создания сети дистрибьюции, демонстрации, продажи, покупки, распространения развлекательного контента на всех платформах. На выставке свои мультфильмы показали шесть компаний из России. В их числе была компания «Мечталет» из Хабаровского края, для которой выставка стала возможностью выхода на один из самых быстрорастущих кино- и телерынков в мире.

— Заинтересованность нашим проектом выразили дистрибьюторы с Саудовской Аравии, Омана, Турции, Туниса, Индии, Малайзии и Узбекистана. На выставке также было подтверждено стратегическое сотрудничество с крупнейшим игроком территории компанией MBC. В следующем году зрители стран Ближнего Востока смогут эксклюзивно увидеть проект на детском телеканале MBC3, а также в дополнение на одноименной стриминговой платформе на арабском, французском и английском языках. В дальнейшем с этим каналом также планируем сотрудничать по лицензированию продукции с главными персонажами проекта – Рюком, Ботей и Моли, — рассказали в компании «Мечталет».

Напомним, в Центре поддержки экспорта предприниматели края могут получить консультации, сформировать коммерческие предложения под целевые рынки, пройти бесплатное обучение. Здесь помогут найти иностранных партнёров, принять участие в международных выставках, выйти на зарубежные электронные торговые площадки.

Ознакомиться с условиями получения услуг регионального Центра поддержки экспорта можно на сайте, а также, обратившись по адресу: ул. Истомина 51а, каб. 705 либо по телефонам: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22.