В конце ноября завершается 5-ый юбилейный сезон всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которая является главной лесовосстановительной акцией России Она проходит в поддержку нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В Хабаровске акция завершилась флешмобом. Главные достопримечательности города подсветили фирменным зеленым светом.

— В этом сезоне Хабаровский край провел десятки мероприятий по высадке деревьев с участием жителей. С начала ее осеннего этапа, который стартовал в сентябре, высажено более 7 миллионов саженцев лиственницы, ели и сосны кедровой на площади около 3 тыс. га. Массовые посадки прошли в местах, где деревья погибли от пожаров или пострадали при производственных рубках. Флэшмобом мы обратили внимание жителей на достижение главной цели года – высадку в стране 70-миллионного дерева в юбилейном сезоне, — рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Максим Гулько.

Зелёная подсветка украсила колесо обозрения на Центральной набережной, фасад «Платинум Арены», колонны Администрации города Хабаровска, министерства культуры и Законодательной думы края. К событию присоединились жители, предприятия, общественники, а также школьные лесничества. А на территории школы № 85 зелеными фонариками подсветили «Сад памяти», посаженный этим летом.

Ежегодно по России в акции участвует до 1,5 млн человек. Осенью они высаживают до 70 млн деревьев. Организаторами акции выступают Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке движения «Экосистема» и общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».