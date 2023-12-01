В администрации города вручили награды победителям конкурса «Хабаровск: город в объективе фотохудожника – 2023».

Традиционное состязание стартовало в сентябре и проходило в четыре этапа. Каждая работа оценивалась по нескольким критериям, среди которых сюжетная направленность, выразительность композиции, качество выполнения, творческий стиль и использование программной обработки.

«Мы очень рады, что ежегодно в конкурсе принимают участие как профессионалы, так и любители, – отметил Аркадий Корзун, главный архитектор города. – Мероприятие проводится для выявления, развития и поддержки творческого потенциала талантливых профессиональных и самодеятельных фотографов, а также с целью обмена опытом между хабаровскими мастерами».

В этом году в рамках состязания экспертная комиссия оценивала 40 фотографий от 10 авторов, отобранных из 72 фоторабот, представленных на конкурс 16 фотографами.

«Фотографии 6 авторов из числа представленных на творческое состязание не соответствовали требованиям, предъявляемым к фотоработам конкурса, поэтому их не допустили до участия в фотоконкурсе», – сообщила Мария Мельникова, главный художник города.

По итогам конкурса лучшей работой, набравшей 115 баллов, признана фотография Ирины Громенко. Второе место занял Игорь Ларионов, а бронзу завоевала Евгения Фенько.