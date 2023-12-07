На площадке Тихоокеанского государственного университета губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел седьмую прямую линию и пообщался с жителями региона и представителями медиа-сообщества «без посредников». В ходе онлайн-включения глава территории ответил более чем на 30 вопросов.

— Очень рад, что нас смотрит весь край. Уверен, есть зрители и из других регионов через наши социальные сети. Поработаем! — начал общение Михаил Дегтярев.

Отвечая на обращения от зрителей, слушателей и журналистов из зала, глава субъекта, по традиции, уделял первоочередное внимание частностям. Например, жители Троицкого Нанайского района очень ждут, когда в их селе появится централизованное водоснабжение.

— Впервые об этой проблеме узнал в 2021 году. Тогда же разработали за счет краевого бюджета проект системы водоснабжения, в 2022-м его защитили и выделили средства, больше 100 млн рублей. В этом году существенно продвинулись, результаты уже заметны: проложено 80% водовода, устанавливается запорная арматура. Закончим в первом полугодии 2024-го. Вопрос находится на контроле нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — рассказал губернатор.

Работы ведутся по линии регионального проекта «Чистая вода». К слову, по одноименному федеральному проекту в крае уже построено шесть объектов, в том числе станции очистки питьевой воды в селах Аван и Красицкое Вяземского района, станция водоочистки подземных вод в Рощино Хабаровского района. Всего качественной питьевой водой обеспечено порядка 40 тысяч человек.

В ходе общения губернатор коснулся и темы слухов, которые регулярно возникают в социальной сфере. Так, жители Николаевска-на-Амуре переживают, что со следующего года стоимость перелета из города до Хабаровска и обратно увеличится. Михаил Дегтярев заверил: повышения тарифа для населения не будет! Стоимость билета сохранится на прежнем уровне – 9358 рублей в одну сторону. Эту цену правительство края держит с 2018 года.

— Плюс наша программа льготных авиабилетов для жителей северных районов – четыре раза в год – 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей и подростков тоже остается. То же самое касается перелетов для студентов, пенсионеров и инвалидов. Раньше льготные тарифы были для них доступны только в летний период, с мая по сентябрь, сейчас эта возможность есть круглый год, — разъяснил руководитель региона.

Еще один миф пугает хабаровчан. Речь идет о «закрытии» детской горбольницы им. В. М. Истомина. Как рассказал губернатор, поликлиника продолжит работать, но местный стационар планируется перенести в новый корпус инфекционного отделения детской краевой больницы, который скоро начнет принимать первых пациентов. А старое здание на ул. Фоломеева будет капитально отремонтировано.

Поскольку жителя нашего края в большинстве своем люди семейные, с детьми, то вопросов, связанных с подрастающим поколением, в эфире звучало очень много. В их числе – развитие горнолыжного спорта и сноуборда и привлечение в него мальчишек и девчонок.

— «Холдоми» — наш крупнейший горнолыжный комплекс, расположенный в Солнечном районе рядом с Комсомольском-на-Амуре. Поэтому мы возродили здесь краевую школу по горнолыжному спорту, которой не было 15 лет. Давал такое поручение нашему минспорта после своего визита на базу, общения с владельцами комплекса и спортсменами. Сегодня эта школа есть и детишки могут тренироваться на ГК «Холдоми»! Мы финансируем работу тренеров, доставку детей до горы, аренду инвентаря. Занятия для ребят бесплатны, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Такая же школа обязательно откроется и на базе СТК «Хехцир» после его запуска. Губернатор пояснил, что нужно всячески поддерживать детей, желающих активно заниматься зимними видами спорта и достигать здесь успехов. Это относится в том числе и к юным сноубордистам. Для них на базе Регионального центра развития спорта в городе Юности теперь тоже есть своя секция, обучение бесплатное.

Еще один частный вопрос, но который затрагивает многим молодых специалистов социальной сферы. Молодой учитель физики и математики переехала с семьей в Чегдомын Верхнебуреинского района и очень рассчитывает, что здесь появится жилье для работников образования. Губернатор рассказал про действующие меры поддержки и новые механизмы. В их числе – строительство индивидуального арендного жилья по федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

— В следующем году построим шесть первых таких домов, четыре из них как раз в Верхнебуреинском районе. В дальнейшем программу будем наполнять деньгами. До этого в наших районах возводилось очень мало жилья: ни арендного, ни для работников бюджетной сферы. Уверен, с запуском первых домов будет большой спрос, и мы поддержим наших руководителей на местах в их новых заявках, — отметил глава региона.

Не обошлась сегодняшняя прямая линия без освещения масштабных тем. Строительство Тихоокеанской железной дороги, развитие Восточного полигона РЖД и запуск самого мощного российского тепловоза 3ТЭ28. При этом Хабаровский край станет первым эксплуатором этих локомотивов в стране. Первый придет в регион уже в декабре этого года.

— Тепловоз – мегамогучий, способный перемещать составы весом до 7,1 тысячи тонн! Мы будем первым регионом в России, который начнет его эксплуатацию. Причем это полностью импортозамещенная машина: двигатели изготавливаются на заводе в Коломне, а сами локомотивы – на Брянском машиностроительном заводе, — прокомментировал Михаил Дегтярев.

В 2024-м наш регион ожидает и обновление пригородного железнодорожного транспорта. Напомним, за 2021-2022 годы были заменены две электрички.

— В следующем году запустим еще четыре новых, итого будет шесть! Все это благодаря нашему партнерству с РЖД. Мы уважаем труд железнодорожников и ценим наше сотрудничество с ДВЖД, — подчеркнул руководитель территории.

Прямая линия не осталась и без доброй предновогодней традиции. Сняв с украшенной ели если сразу три шарика с детскими пожеланиями, губернатор запустил краевую акцию «Елка желаний», к которой присоединилась подшефная территория в ДНР. Михаил Дегтярев исполнит заветные мечты шестилетнего Даниила из Дебальцево ДНР – он ждет под елку самокат, Вячеслава 12-и лет из р.п. Хор – у парня появится батут, и маленькой жительницы Амурска Ирины – девочка очень хочет поплавать с дельфинами в дельфинарии.

— Объявляю старт нашей краевой «Елки желаний»! Чтобы все зампреды, министры, руководители комитетов, главы районов и городов взяли пожелания детей и их исполнили. Очень важно, чтобы мечты наших детишек исполнялись! — подытожил глава субъекта.

Подводя итоги, скажем, что трансляция онлайн-включения прошла на четырех краевых телеканалах, в эфире радиостанции «Восток России», официальном Rutube-канале и страницах социальных сетей правительства региона, а также в личных аккаунтах губернатора. Люди обращались как во время прямой линии, так и заранее направляли свои запросы удобным для себя способом: сообщением на WhatsApp или позвонив по многоканальному телефону. Всего поступило свыше 2000 смс и свыше 580 звонков. Все они в ближайшее время будут отработаны профильными министерствами и ведомствами.