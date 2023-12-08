Со следующего года в Хабаровском крае заработают новые меры поддержки, направленные на строительство жилья для сельских специалистов. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

Отвечая на вопрос хозяйки молочной фермы из Хабаровского района глава региона сообщил, что министерством сельского хозяйства и продовольствия края разработан механизм, позволяющий решить жилищные вопросы.

— По нашим фермерам: молодцы! Все растет, все развивается! Те, кто хотят построить жилье для сотрудников: мы с нашим Минсельхозом разработали новую меру. До 40 тысяч рублей за квадратный метр будем компенсировать. Конкретно этой предпринимательнице нужно обратиться в Минсельхоз, – сказал Михаил Дегтярев.

Он также сообщил, будет реализован пилотный проект по строительству индивидуального арендного жилья. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 27 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Планируется построить 6 домов (4 в Чегдомыне и 2 в Переяславке). Дома будут оборудованы всеми коммуникациями и предоставлены для проживания по договорам найма семьям работников школ и детских садов.

Напомним, что в регионе жители села, занятые в отрасли сельского хозяйства или социальной сфере, могут получить субсидию на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. Государство возмещает 70 % от стоимости жилья. В текущем году такие выплаты предоставлены 21 семье на строительство/приобретение жилья общей площадью почти 1,4 тыс. кв. метров.

Вопрос с предоставлением жилья сельским специалистам в регионе решается посредством госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина.