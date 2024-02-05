Глава тринадцатая «Сравнение». Вернули Чернигов обратно в лоно земли русской только по итогам войны с поляками после трёхсотлетнего пребывания на чужбине Речи Посполитой календарём от Рождества Христова 1503 года. Тогда Московское государство жило 7011 годом от сотворения мира до 7208 года, когда самодержец из рода Романовых, ещё не царь, но Пётр, прекратил всякие сравнения в годах существования и развития государств. На русской земле появился новый 1700 год.

Из какого дома не посмотри, черниговчане видели многочисленные позолоченные купола, как им казалось, высоченных православных соборов времён Ярослава Мудрого. И в новой русской истории одноэтажный Чернигов ещё четыре сотни лет представлял собой большую деревню с обилием огородов, фруктовых деревьев, парков акаций, лип, дубов и вязов, даже улицы называли в честь каштанов, яблок, абрикос и груш, пока власть не взяли большевики. Город пошёл расти ввысь, с перерывом на войну.

За два года оккупации европейские нацисты не особо и глумились над городом. Полной властью обладали венгерские солдаты, они то и приютили здесь евреев из чехов, словаков, поляков и венгров, бывали случаи, когда в поисках подпольщиков жгли эти самые одноэтажные дома, чем и заслужили народную кару местных жителей, если венгр, значит враг на долгие времена, евреев не жаловали. Все из одной бочки! Для детей венгерских евреев специально сделали отдельную школу, украинско-еврейскую, наказали украинским языком. Поляки, венгры и словаки ходили в русско-еврейскую школу.

Совершенно новый отсчёт исторического времени начал тикать с момента строительства сверхсекретного смежного завода космической направленности со своей специализацией первой ступени стартового разгона ракеты. На северных городских пустырях строились не только заводские цеха, возводились многоэтажные дома, создавались новые улицы, площади и парки, среди деревьев преобладали каштаны, липы, берёзы и клёны. К тридцатилетию Великой Победы над европейским нацизмом, за каких-то восемь лет уже бегали троллейбусы по новым улицам Рокоссовского, Малиновского, Родимцева и сержанта Павлова, готовили к торжественному открытию площадь Героев Сталинградской битвы.

Новое поколение жило надеждой в светлое будущее, дети ходили в школу, занимались в спортивных секциях, постоянно сравнивали себя с другими сверстниками в учёбе, спорте, техническом творчестве и, даже, встречали свою первую любовь.

«Мама ушла на работу? Так сегодня выходной! Отец должен скоро вернуться домой. Значит, мама поехала встречать московский поезд, — хлопок входной никогда не закрывающейся на замок общей квартирной коммунальной двери разбудил Диму, — шесть утра. Поезд прибудет в семь с копейками. Лишь бы только отец не притащил ещё какое-нибудь дерево! Как осенью абрикос. Растёт, первые листочки появились. Вот папа обрадуется! Есть ещё время поспать. Придут и разбудят».

Загудели первые троллейбусы, сегодня будет меньше, как и автобусов, и грузовиков с легковушками. Больше недели не идут дожди, не по меркам тёплая весна, а дождей нет. Огороды пока держатся благодаря небывало снежной зиме, талая вода и спасает, кто был по сообразительней, складывал снег в земляные бочки сбора дождевой воды для полива.

«А ведь сегодня финал! С кем играть? Интересно, как сыграли «Комета» и «Знамя»? Есть ли смысл сравнивать команды? Пусть победят «знаменосцы», ведь свои соседи, будет заруба, — вспомнив про футбол, голова сразу взмокла, а ведь мог и забыть, — да, Дима. Это всё Саша Блинова. Пошли, да пошли. Мы же биатлонисты! Какой футбол? Дворовая забава. Площадь рядом, пять минут ходьбы. Взобралась на дощатую трибуну, стихи читать, Константин Симонов «Жди меня», даже плотники оценили её красноречие, более старшие по возрасту слезу пустили, хлопали в ладоши от души. И так три раза, пока голос не осип. За неимением денег и талонов, троллейбусом «девяткой» до Урицкого ехали «зайцем», повезло, под компостером незаметно взяли дырявые талоны, изобразили, что компостируем, кондуктор отсутствовал, да никто и не проверял. Новый дом нашли быстро, за кинотеатром Щорса только его и видно. Девять этажей!

— Дядя, здравствуйте! Как попасть в сорок четвёртую квартиру на девятом этаже?

— Девочка, тебе, зачем туда?

Наступила пауза. Можно, сказать, смертельная пауза и, «промедление смерти подобно». Надо было что-то говорить, главное, правду, иначе дадут «от ворот поворот».

— Мои родители получают здесь квартиру, хотим посмотреть, — своё слово сказал Дима.

— Зовите меня Михалыч, прораб, то есть главный здесь, — детишки высокие, про себя подумал строитель, сразу и не определить возраст, — понятно? Только что провели испытание лифта. Будете первыми пассажирами. В этой квартире вот-вот начнут клеить обои, заодно и определите, какие и куда. Насколько я знаю, там будет жить семья крутого инженера от радиозавода, определите себе детскую комнату.

— Хорошо! Спасибо!

— В каком классе учитесь? – вдогонку прокричал прораб.

— Шестой! – ответила Саша.

«Надо же, и не скажешь, — Михалыч покачал головой, достал красную пачку с надписью «Прима», закурил, — красивая парочка. Я-то думал, класс так девятый, не меньше. Ишь, ты, девка бедовая, «кровь с молоком», ноги породистые, уже квартиру смотрит. Молодец, и правильно делает. Выбирает место, как лиса нору. Если сравнивать с природой. Где-то надо детей рожать. Такая девка с десяток родит, не меньше».

— Ты когда-нибудь каталась лифтом?

— Нет, конечно! Откуда?

Нажали кнопку, лампочка загорелась, в шахте слышен был скрип, потом монотонно загудело, примерно через минуту электродвигатель перестал работать, наступила тишина, хрустнуло и, дверь открылась.

— Давай заходи!

— Ты первый. Твоя квартира, ты и заходи.

— Нажимаем девятку. Поехали!

Две тёти разложили обои и решали, где и какие куда клеить. Прораб Михалыч сказал, что квартира особая, надо хорошие обои поклеить, у хозяев не будет времени переклеивать по причине государственной занятости.

— Здравствуйте!

— Кто будете? Кто пустил?

— Дядя прораб. Мы обои пришли клеить.

— Очень хорошо! Выбирайте!

За всех решила Саша, выбрала детскую комнату, и, обои светло-бирюзовые, цвета морской волны и неба одновременно. Отцу в кабинет, чтобы лучше думалось, светло-салатовые с ромашками золотистого отлива. Спальню родителей украсят нежно розовые молочных тонов барбарисники, а в зал витиеватые с завиточками, как в пшеничном поле, светло-голубого цвета васильки. Большую прихожую решили заклеить светло-жёлто-коричневыми по цвету обоями, под дерево.

— Вот спасибо! Выручили! Для кухни, туалета и ванной привезут кафельную плитку. Приходите в понедельник, сделаете свой выбор.

— Хорошо, придём.

— Клеить будем в понедельник. Мы пойдём, уберём за собой на восьмом этаже. Долго не задерживайтесь, а то закроют.

— Хорошо. Спасибо.

Из открытой на лестницу двери дунуло свежей прохладой, на время приглушило запах цемента и обойного клея. Слышно, как спускались вниз по лестнице работницы. Наверное, штукатуры-маляры.

— Скорее двойняшки, видно, одного возраста, — кто из них и что говорил, непонятно, — схожести нет.

— Точно, двойняшки!

— Интересно, в каком классе учатся? Вымахали. Ростом выше нас.

— Ладно, разберутся.

— Постой-ка, детскую комнату выбрали одну, значит, не двойняшки, тогда парочка друзей, мальчик и девочка, жених и невеста, может и будущая семья.

Дверь хлопнула и всё затихло. О чём дальше рассуждали малярши и штукатурши в одном лице, неизвестно. В квартире никого рядом и близко нет. Такое первый раз. Я и Саша наедине! Что было дальше? Ах, да, вспомнил.

— Ты когда-нибудь целовался?

— Нет. Да и с кем? Не приходилось, — недолго думая, впервые соврал своей новой подружке.

— И у меня такая же история. Недавно видела, как сестра Томка целуется со своим курсантом. Интересно, какие ощущения при поцелуе?

«Пусть сама первая начнёт, так будет лучше, а там посмотрим, — думал тогда, — надо же, полилось, стоило ей наедине своим бархатным голосом произнести слова о поцелуях и, всё тут».

Интересно, о чём я сейчас думал, если бы не нашёл у Лизки ту книгу на венгерском языке? Надо, же, в обложке книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова на английском языке. Кажется, «Самоучитель семейной жизни», для служебного пользования, только психиатрам, Будапешт, 1932 год. Пятьсот экземпляров. Книга только для венгров. Это всё Лизка, давай читать, давай читать. Венгерский язык она знает, я нет. Для Лизки, главное, найти себе в мужья парня еврея. Они бдят чистоту своей крови. Чтение книги — наша тайна. Замуж только за еврея! Так она определила для себя в таком раннем возрасте, благодаря книге. Дурные мысли посетили, не иначе как. Баба Луша на этот счёт говорит, «чтобы дурные мысли не лезли в голову, надо больше и чаще читать». Вот и читаю, по её, можно сказать, требованию, пэ-эс-эс, от первого до последнего тома Гайдар, Маршак, Носов, на очереди решил Ивана Сергеевича Тургенева одолеть. Пока только биографию изучил. И что есть такое любовь? Баба Марфа говорит, что «Бог и есть любовь». Если сравнивать Лизку и Сашу, что будет? Неужели любовь и есть моё состояние, когда вижу Сашу, общаюсь с ней. Ведь и у Лизки ноги стройные, и уши не торчат, и, даже когда ей тру до её криков, потом она мне, и, нет такого состояния, ощущения совсем другие, Лизка даже хвалит меня, она в книжке вычитала, что долго есть хорошо. А тут, Саша только спросила про поцелуи, и приплыли, так было, когда ей стопу лечил, когда вместе шли возле дома еврейчика. Да, странно. Ещё Лизка вычитала, что любовь и есть настоящая катастрофа семейной жизни, отсюда и песни о любви сочиняют такие грустные и протяжные, завывающие тоской. Потому, что быстро вытекает? Если послушать Лизку, то никакой любви нет и в помине. Интересно, как она будет уламывать своего избранника, взять хотя бы того словака-еврея? Теперь она знает, на мне тренировалась, начнёт с поцелуя, а там, как понравится сыночку директора ресторана «Украина». Да, мысли так и лезут. Не читали бы эту книжку, думал бы о творчестве Тургенева».

— Рота! Подъём!

— Папка приехал! Привет!

— Сначала мыть руки, умываться и завтракать, потом всякие разговоры, — как всегда, строгая ко всем Галина Филипповна взяла бразды семейного правления в свои руки.

— Папа, я с девочкой познакомился.

— Кто такая будет? Как зовут?

— Саша Блинова.

— А.

— Так-так-так, я не поняла. Какие тут секреты про девочку? Лёша, что значит твоё замысловатое «А»?

— Галя, от тебя ничего не скроешь, уши, как локаторы. Дай возможность, пусть расскажет.

Интересно было послушать, что там сынок рассказывает папе про девочку. Какие у них секреты? Секунды ушли на то, чтобы с общей кухни принести ленивые голубцы, разложила по тарелкам.

— Вчера ходили с ней смотреть нашу новую квартиру. Завтра будут клеить обои, мы определили, где, какие и куда, точнее, то Саша выбрала, где будет моя комната, и обои её идея.

— М-да, интересно, — многозначительно причмокнув языком, с укором посмотрела на мужа, вдобавок покачала головой.

— Интересно будет сейчас, — отец и мать насторожились, для шестого класса как-то рановато водить такую откровенную дружбу с незнакомой девочкой, — был я у них дома. Живут на улице Станиславского, соседи нашего физрука. Её дедушка Саша воевал вместе с нашим дедушкой Петром на финской войне! Снайперы! Ворошиловские стрелки. Да, как сказал дед Саша, 29 декабря 1932 года ввели такой норматив. Девочка Саша родилась 29 декабря, потому и отправили её на биатлон, в «Динамо». На биатлоне и познакомились. Так вот наши дедушки на войне отморозили себе, как говорят, конечности. Дед Саша ходит с культяпкой на левой до колена ноге. Он просит, чтобы встретиться с дедом Петром. Вспомнил! А то забуду. Мы, значит, сидим в беседке, вдруг как закричит: «Внучка, смотри, жиды прилетели, иди, прогони с грядки, подёргают семена, без морковки останемся. Поставь ещё одно пугало. Одно дело, когда гадят, эти жидовские бомбилы, их дерьмо как навоз, приносит пользу для роста морковки». Потом, что-то про Китай, где этих птичек массово истребляют за вредность. Так что мне деду Саше сказать?

— Следующими выходными поедем в село за продуктами и привезём моего отца. Кстати, тебя, сказали брать обязательно. Ты же у нас свинорез! Надо заколоть пять свиней, бесшумно, как ты можешь. Кудины своего парня в армию провожают, у Бузок намечается свадьба, у Помаз невестка родила парня. Заодно и свежина будет. Галя, на такой случай придётся ещё один холодильник покупать.

— Хорошо. Переедем на новую квартиру и купим, только не «Саратов», говорят, «Донбасс» лучше. Вы кушайте и разбежались по делам!

Стук ложками по тарелкам усилился, на запивку царский компот из крыжовника с поречками и мамин фирменный торт «Пень трухлявый».

— Филипповна! Иди сюда, — соседка по квартире из шестой комнаты, жена директора силикатного завода тихо вошла в комнату, — там девочка пришла, Диму спрашивает.

— Зови, пусть заходит.

Если следовать пословице «нежданный гость хуже татарина», совсем другая тема. Девочка скромно вошла в открытую дверь, внимательно осмотрела комнату коммунальной квартиры.

— Здравствуйте! Приятного аппетиту. Извините, что беспокою. Деда послал.

— Папа и мама, знакомьтесь, Саша Блинова.

Всем своим малолетним нутром Саша почувствовала на себе пронзительный изучающий взгляд мамы своего друга, аккуратно поправила тёмно-синюю юбку, слегка одёрнув на колени. Мама Галя, по установившейся с годами привычке, на этот раз искала изъяны фигуры девочки «высокая, ниже Димы, ноги стройные, уши не торчат, волосы заплетены в косички, что бывает редко, красивая, лицо кого-то напоминает, кого, не помню. Красивая девочка, даже чересчур красивая, и всё тут! Послушаем, интересно».

— Говори, не стесняйся, — первым нарушил молчание крутой инженер в радиоэлектронике.

— Деда просил, если поедете в село к деду Петру, то будет лучше, если и деда Сашу туда отвезёте. Там он погостит на природе у деда Петра, — выждав паузу, продолжила, — так будет лучше. Деда все эти годы с момента их расставания думал, что агронома нет в живых. Для него случай неожиданный.

— Хорошо. Скажи деду, выезжать будем в пятницу под вечер.

Мама Галя поставила перед Сашей чашку царского компота и отдельно в тарелочке кусочек самодельного торта.

— Спасибо. Очень вкусный торт. Сами пекли?

— У нашей мамы торт «Пень трухлявый» семейное произведение искусства.

— Когда я был у них в гостях, меня потчевали свежими булочками из пекарни и настоем чая на травах зверобоя, мяты и ещё, не помню.

Неожиданно для всех мама Галя в радостях всхлопнула ладошами. Задетая пустая чашка повалилась на бок, немного покаталась и застыла на месте.

— А я-то думаю-гадаю! Где я видела похожее лицо? В городской библиотеке работает подружка, мы из одного села, Лидка Емельяненко, рядом на «пушкинской» пекарня и она туда бегает за булочками. Один раз я видела её подружку, думаю, что это и есть твоя мама. Похожи, как две капли воды.

— Так и сесть. Только я ростом выше. Очень вкусный торт!

— Саша, а ты, куда собралась в такую рань? Надо отдыхать, — поинтересовался Алексей Петрович.

— Физручка Танька собирает всех на футбол. Пойдём болеть за своих «знаменосцев».

— Ты хочешь сказать, что с ними в финале играть нам?

— По дороге сюда Оксана рассказала, что вчера мальчики подрались на поле. Судья с трудом их разнял. Обошлось без красных карточек. Счёт ноль-ноль. По пенальти наши выиграли.

— Интересно, что скажет Давид Маркович? Неужели меня поставит передним центральным защитником?

Небольшая пауза затягивалась аппетитным потреблением торта с компотом. Добавку брать никто не стал, Саша отказалась, отец, и сын из вежливости последовали её примеру.

— Можно, я заберу своего кавалера?

От неожиданности, кусок торта застрял в горле, Дима поперхнулся, крошки разлетелись по столу, в дрожащей руке чашка сервиза «Мадонна» не находила себе место, задевая блюдечко, издавала замысловатый музыкальный звук своеобразной барабанной дроби.

— Лёша, постучи кавалеру по спине, чтоб не подавился.

— Сделаем! «Терпи казак, атаманом будешь».

— Хорошо, Саша, забирай своего кавалера. Разрешаем!

— Всё, хватит, прошло.

— Дима, бери свой мешок с формой. По дороге буду рассказывать тебе стихотворение Симонова «Жди меня». Сегодня на празднике выступать назначили. Придёте на площадь Героев Сталинградской битвы?

— Придём. И на футбол придём.

Дети ушли. Родители на время притихли, каждый в своих раздумьях. Троллейбусов не слышно, проезжая часть улицы Тараса Шевченко пустовала. Настенные часы столетней давности тикали свои секунды истории.

— Командирша!

— Себя вспомни.

— Жалко будет, если в рост пойдёт. Красивая девочка.

— Тогда и сравнивать будет нечего.

(Продолжение следует)

04 февраля 2024 года.

Сергей Роща

Хабаровск