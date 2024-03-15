Хабаровская компания, производящая джемы и варенье, впервые вышла на рынок Казахстана. Найти партнера за рубежом предпринимателю бесплатно помогли в краевом Центре поддержки экспорта. Центр оказывает более 20 видов услуг в рамках президентского национального проекта «Международная кооперация и экспорт», способствуя выходу краевой продукции на зарубежные рынки.

Так, в прошлом году директор и собственник компании «Gusto Family» Дарья Лиманова обратилась в Центр, чтобы найти партнеров в Беларуси и в Казахстане. На протяжении трех месяцев велись переговоры с представителями торговых сетей этих стран. В итоге продукцией заинтересовался крупный дистрибьютор из Казахстана. В Центре поддержки экспорта помогли рассчитать логистику, определить ходовые позиции, проконсультировали по вопросам заключения экспортного контракта. После удачной дегустации партнеры из Казахстана сделали повторный заказ для реализации. Теперь джемы из Хабаровска можно приобрести в торговых сетях города Алматы.

– Когда я только задумалась об экспорте, мне казалось, это нереальная задача. Но благодаря экспортному Центру все оказалось гораздо проще и быстрее. Нам нашли потенциальных покупателей, помогли организовать переговоры, и они прошли очень успешно, после чего мы заключили с Казахстаном договор. Более того, мы отправили образцы в Беларусь, и буквально уже в этом месяце они планируют заказать первую партию наших джемов. Без поддержки экспортного Центра мы бы не смогли самостоятельно справиться, – рассказала Дарья.

Сейчас компания производит более 2,5 тонн продукции в месяц и около 90% поставляет на внутренний рынок. Предприниматель видит перспективу в экспортной торговле и планирует нарастить долю экспорта до 50%. Продуктовая линейка пополняется новыми вкусами, в том числе и с расчетом на зарубежных покупателей.

– Мы разработали новую линейку из 9 дальневосточных ягод, которая, я надеюсь, будет достойно представлять наш регион. Мы над ней трудились почти год, отрабатывали вкусы и включили туда лучшее, чтобы каждый человек с любого уголка мира, в том числе благодаря экспорту, мог попробовать силу, энергию дальневосточной тайги, – поделилась предприниматель.

Новую продуктовую линейку компания представит и в Монголии, куда в этом году планируется бизнес-миссия от края. Центр поддержки экспорта подготовит для компаний коммерческие предложения на монгольском языке, а также организует программу пребывания, выездные встречи, B2B-переговоры, переводчиков и трансфер по территории г. Улан-Батор.

– В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил увеличить экспорт АПК страны в 1,5 раза. Хабаровский край уже активно включен в выполнение поставленной задачи. По итогам 2023 года экспорт продукции АПК края вырос. И растут не только традиционные отрасли – мороженная рыба, соя, крабы – но и продукция глубокой переработки. Из года в год увеличивается доля такой продукции, как рыбный фарш и филе, безалкогольные напитки, соки, пиво, кондитерские изделия и пищевые добавки на основе морепродуктов. Мы имеем такое ключевое преимущество как эндемики, дикоросы, наша продукция экологически чистая, поэтому она востребована. Здесь широкое поле открывается для малого и среднего бизнеса, который как раз и занят производством пищевой продукции, – рассказал директор ЦПЭ Михаил Сергиенко.

Напомним, что Центр поддержки экспорта Хабаровского края оказывает помощь региональному бизнесу на всех этапах экспортного пути. Предпринимателям помогают определиться с целевой страной для поставки продукции или услуг, адаптировать их к требованиям зарубежных стран, найти рынки сбыта и контрагентов за рубежом, оформить экспортную сделку, а также принять участие в бизнес-миссиях и международных выставках. Ознакомиться с условиями получения услуг Центра можно на сайте, а также по адресу: ул. Истомина 51а, каб. 705 или по телефонам: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22.