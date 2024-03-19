Глава пятнадцатая «Выбор». Свисток судьи Оношко дал старт первому в жизни каждого из юных футболистов финалу за звание чемпиона четвёртой коммунальной конторы Деснянского района города Чернигова. «Жэковский» руководитель Громыхайло сидел внизу центральной трибуны и пристально слушал речи болельщиков на предмет оскорбления венгерских евреев. В годы Великой Отечественной войны на этом месте располагались конюшни полка мадьярских гусар. Да, натворили делов, больше жгли дома, убивали мало исключительно да по случаю. Организовывая детский футбольный турнир «Кожаный мяч» Георгий Валентинович никак не ожидал такого политизированного спектакля с национальным еврейским окрасом.

«Второй день давят и давят, а началось всё с полуфинала, — еврей хабаровских корней Макатёр нашёл себе место в сторонке, ближе к детям второй русской школы, — наверное, так и должно было случиться».

— Давид, пойми ты нас, не должны побеждать евреи, неважно какие, венгерские или русские, — Мирон не мог сдержать себя, готов был разорвать физрука Макатёра на части, — я и Михалыч такие же евреи как и ты. Мы давим на тебя, но ещё сильнее давит нас «ум, честь и совесть нашей эпохи». Сам понимаешь, о чём я говорю.

— Тебе не надо говорить детям о сдаче игры, будет неправильно, супротив спортивного принципа, — вмешался в разговор директор детской спортивной школы Рыня, Леонид Михайлович Рынский, — достаточно не выделять сильные стороны команды Курбакова. Давид, ты же школьный учитель физкультуры, сам понимаешь, возникла та ситуация, когда учить детей хорошо не надо, по той причине, что кому-то это не нравится, хорошо, что партийным деятелям, а не из-за бугра. Обойдись общими простыми высказываниями, без модного сегодня слова «мотивация». Договорились?

— Да что уж там, говорите прямо, — Давид Маркович развёл плечи, посмотрел в глаза своим оппонентам, сказал без прикрас, — будет катастрофа. Футбольная победа венгерских евреев, пусть и пацанов, на месте бывших гусарских конюшен мадьярского полка в год тридцатилетия нашей общей победы над европейским нацизмом настоящая бомба не только для Чернигова, но и для всего Советского Союза. Правильно я понимаю «линию партии»? Венгры, они же мадьяры были на стороне Гитлера, здесь жгли дома и убивали людей. Понимаю!

— Мы надеемся на твоё благоразумие, Давид Маркович.

— Хорошо. Я и сам не ожидал, что зайдём в финал. Не надо было слушать дядю Гену. Зачем провели жеребьёвку. Так сейчас в финале играла «Комета».

«Надо же! Курбаков поставил Чебурашку играть персонально против Вити Клименко. Да, небось коллективно прочухали, Витёк картинно упадёт, не докажешь, судья назначит штрафной, Шпрот биатлонист, бьёт без промаха. Одно слово, дети. Неплохо справляется этот малой Кузя, все мячи перехватывает. Витька никак не может отлепиться от этого мандарина. Рыжий, он и есть рыжий! Не удивлюсь, если станет классным футболистом, цепкий, выносливый, скорость есть, росточку маловато. Первые шаги. Какое доверие оказал Вовка рыжему Кузе. Олег Кузнецов! Звучит. Дай Бог, чтобы всё сложилось. Лет так через семь, если «Десна» возродится, хорошая молодёжь подрастает, наделают шуму в местном футбольном мире «мама не горюй». Сюда бы Сапронова и Рудого, из Прилук вратаря Умена и рыжих близнецов Причиненко. Хорошие вратари есть, в избытке, центрфорварда нет, что Сиворакша, что Цукор, как говорят знатоки футбола, «деревянные», наш Яроцкий велосипедист, ему не до футбола, как и остальным, включая Тополёва. Неплохо играет переднего центрального вместо Видца, Цукор выключен из игры полностью, — мысли Давида Марковича переключились на игру, — молодец Шпрот, так держать. Нравится мне Петрик, с Булкой сыгрались классно, тут же на подпевках интеллигент Андрей Матийко, жаль, Кураксин выпадает, Коля Клименко с ним бодается. Для нас вся игра в отбой, может, повезёт, не зря тренировали дальние удары. Где Коля Бондарь? Все отбойные мячи забирает «бульдог» Булах. Для детей шестого класса весь футбол не что иное как отбой, подальше мяч от своих ворот, никакой игры в пас. Широкан просто лев, ловит и отбивает, пока держит «сухарь». Первый тайм без голов, и, то, хорошо. Эх!!! Как рванули давать указания Мирон, Рыня и Курбак! Танька сидит на трибуне с детьми, ей тоже «досталось на орехи», не дай Бог, кто-нибудь начнёт еврейские кричалки «бей жидов, спасай Россию» или «если в кране нет воды, значит, выпили жиды», Громыхайло сразу громыхнёт поражение. Никакая ка-пэ-эс-эс не поможет! С этим Жоркой не забалуешь. А вот и партийные босы приехали. Что будет? Что будет? Как говорят в Одессе «слипый казав, побачымо». И мы посмотрим, со стороны».

Сегодня праздник у людей, как у Пахоменко «сегодня будут танцы», стадион под завязку, «яблоку негде упасть», все пришли, и стар и млад. Руководство четвёртого «ЖЭКа» постаралось на славу, собрали людей, желающих оказалось значительное большинство. Ранняя весна дала возможность провести посевную до двадцатого апреля. На трибунах нашли друг друга однополчане, войну закончили, ещё и тридцати не было, пришли семьями. Детский футбол смотрят не все, больше в разговорах и воспоминаниях. После торжественного награждения юных футболистов все взрослые и дети пойдут пешком два километра, как на первомайской демонстрации, открывать новую городскую площадь Героям Сталинградской битвы, впереди с орденами и медалями двадцать участников той страшной переломной битвы, среди них учитель рисования, черчения и трудов еврейской «девятки» сержант запаса Коломиец Григорий Семёнович.

— Давид Маркович! Давид Маркович! Здравствуйте!

Учитель Макатёр не мог поверить своим глазам, внизу с детской коляской стояли и махали красными флажками парень с девушкой, или, девушка с парнем, неважно, одним словом, молодая семья.

— С праздником! В коляске наш малыш Давид! Родился 23 февраля, будет два месяца. А это мой муж Осип Фридман!

Девушка старалась докричаться к пятому трибунному ряду, в перерыве детского футбольного матча гремела, точнее, хрипела плохо записанная на бобине доселе незнакомая в женском исполнении песня «дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей», песня, на то и песня, никто в суть слов не вникал.

«Не могу вспомнить! Знакомое лицо. Неужели Лидка Сенеш? Точно, она, — физрук с облегчением вздохнул и приветственно помахал рукой, — по физкультуре одни пятёрки. Лет пять, а то и меньше, как выпустилась, точно не помню. Отец и мать, венгерские евреи, учёные в агрономии, сельскохозяйственный научно-исследовательский институт напротив Любечьской. Всё сходится. Значит, парень вернулся из армии, поженились и вот, результат в детской коляске. Молодец, девочка, сложилось всё хорошо для тебя! А сколько было переживаний, нервов».

— Иштван, а где Давид Маркович? Кто даст указания? Никого рядом с детьми, совсем одни. Футболисты-евреи химиков пропали, никого нет. Братья Клименко командуют. Капитанят!

— Лёша, и не спрашивай! Видишь, партийное начальство приехало. Меня в горком партии вызывали, химиков по-особому нагрели «на пушечный выстрел» от команды венгерских евреев, с Макатёром беседу провели Мирон и Рыня. Не должны венгерские евреи победить в финале. Ты знаешь, что в годы войны на этом месте было?

— И мне интересно! Иштван, как моё новое платье?

— Галя, не мешай! Так что было?

— Конюшни венгерских гусар!

— Да ты что!!!

— Теперь здесь стадион.

— А детям сказали?

— Что сказали?

— Всю эту круговерть.

— Зачем? Пусть играют. У нас есть, кому постоять за правду, всем рулит Громыхайло, с ним спорить никто не будет, даже сам Уманец.

На правом крыле десятирядной трибуны набирал свои обороты аккордеон, рядом сидящие под кассетник запорожского производства «Весна-306» разучивали новую, только что хрипевшую на весь стадион песню. Еврейка венгерских корней Ленка Авраменко и компания разносили спешно написанные тексты на клочках бумаги, от таких душещипательных слов первыми уронили слезу фронтовики, за что следовало выпить, но слово дали, сдержались. Придавая песне статус военного марша, слово взял аккордеон.

День Победы, как он был от нас далёк,

Как в костре потухшем таял уголёк.

Были вёрсты, обгорелые, в пыли, —

Этот день мы приближали, как могли.

Припев буквально околдовал всех, аккордеонист понял суть мотива и, не переставая, повторял раз десять, чем вогнал в полный ступор всех фронтовиков, «слёзы лились рекой», каждый норовил открыть бутылку, кто «Столичной», кто «Русской», кто «Московской», самогон по таким праздникам традиционно не употребляли. Слово дали, надо держать!

Этот День Победы порохом пропах.

Это праздник с сединою на висках.

Это радость со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

Каждый смотрел в свой оборванный с наспех неразборчиво написанными химическим карандашом словами, листочек и орал во всю глотку, песня зашла по самые гланды, пока спешно писали второй куплет, аккордеонист Федька Мажуга завернул сначала, по второму кругу. Громыхнуло, так громыхнуло!

Сам Громыхайло, почуяв неладное продолжение, сидел и ждал, не подавая никакого виду «сдержат слово, или, начнут пить за Победу, песня под стать празднику. Что-то я на радио не слышал. Ладно, песня красивая, пусть поют. Под неё можно и на Сталинградскую площадь идти. А там, в ресторане «Сиверский» пусть пьют за всё, за что пожелают. По домам развезём. Интересно, а кто придумал эту песню? Слова за душу берут, по-настоящему».

— Мужики, это что? Какие конюшни? Какие гусары? Песня классная!

— Галя, помолчи, тут может начаться такое действо, детей много, а милиции меньше, чем партийного начальства. Нажрутся! Точно нажрутся! Лёша, ты что-нибудь понимаешь?

— Иштван, всё будет хорошо! Видишь, Жора сидит и не дёргается. Я тут из командировки возвращался. Не буду пересказывать всю беседу, услышал одну интересную фразу о том, что «наши фронтовики начнут пить, их дети продолжат пить, а внуки страну пропьют». Они сказали круче, просрут. Ты как на такую перспективу смотришь?

— С такой песней никто и никогда нашу страну не пропьёт! И не просрёт! Смотрите, как народ поёт, давайте припев, подпоём, — Галя приподнялась со своего места и повернулась лицом к трибунам, все пели припев, стоя, — никто не пьёт водку, все поют! Зря переживаете. Второй куплет раздали.

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели –

Этот день мы приближали, как могли.

Выйдя из раздевалки, юные футболисты не могли понять такой буйной песенной радости на трибунах. Какой день победы? До праздника три недели. Спецы детского футбола Рыня, Мирон, Курбак и городское партийное начальство смотрели на происходящие события удивлёнными на выкате глазами, как после только что закончившейся попойки, остановились, стали вслушиваться в песенные слова, «лишь бы не Высоцкий», думал каждый про себя. Трибуны хором пели припев!

— Иштван, на днях я эту песню слышал в Алма-Ате, — не успев закончить фразу, Алексей неожиданно для себя рядом с аккордеонистом увидел заводского особиста Кольку Лихачёва «так вот, откуда ветер дует, привёз всё-таки кассету», — видишь, рядом с аккордеонистом сидит парень, это он привёз кассету с песней.

— Он кто?

— Наш заводской особист, Колька Лихачёв, мой телохранитель в командировках.

— Если фронтовики напьются здесь, на стадионе, не дай Бог, устроят драку, у партийного начальства будет с кого спросить. Рисковый парень, твой особист телохранитель, в его конторе могут не понять. Уволят. Это в лучшем случае. Скорее, «посадют».

О какой победе пел стадион, еврейской или русской, Давид Маркович не вникал, весь в себе, молча, смотрел вслед уходящей в сторону правых трибун молодой семье Фридман «надо же, назвали мальчика Давидом, если так, значит в благодарность, тогда я, поступил правильно, по совести».

— Добрый вечер! Давид Маркович, помните меня?

— Как же я могу забыть хорошую ученицу, — физрук Макатёр радостно улыбнулся, — Лида Сенеш. Насколько помню, ходила в секцию спортивных танцев Дворца химиков.

— Сразу легче стало, боялась, что забыли. Проблема возникла, сестра двоюродная прислала, может, подскажете, как быть.

— Говори проблему.

Идя на встречу с учителем, Лида много раз проговаривала, вслух и про себя, что будет говорить, как начнёт, а тут, в самый ответственный момент, как отрезало, всё забыла. Давид Маркович не торопил «пусть соберётся с мыслями, видать засело крепко».

— С моим партнёром по танцам решили пожениться. После армии.

— Так в чём проблема? Его не берут в армию? Оформим в два счёта.

— Берут. Я вот о чём. Первое. Меня пугает рождение больных детей, уродцев. Если в русской семье воспринимается как обычное явление, то в еврейской семье недопустимо иметь больных детей, не кто не хочет «человеческую домашнюю собачку», семья как бы становится изгоями. Что делать?

— И второе.

— Ходила в библиотеку, читала книги о взаимоотношении мужчины и женщины при зачатии. Ничего непонятно!

Напряжение с Давида Марковича сошло мгновенно, на этот раз не придётся заниматься зачатием, какого по счёту, здорового еврейского ребёнка. Ответы появились сразу, долго думать не пришлось.

— Давай про книжки. Если ни разу не вступали в половые отношения, то и не надо, до свадьбы терпите, потом с наслаждением будете вспоминать дни преданности друг другу в разлуке. У русских есть хорошая пословица «терпение и труд, всё перетрут».

— Читаешь книгу как в тумане. Что тереть? Как тереть?

— Тогда слушай. Как у мужчины, так и у женщины, значение имеют кровеносные сосуды и нервные окончания. Если есть баланс в здоровье тех и других, человек хорошо слышит, речь разборчивая, мозги в норме, иногда появляются музыканты, певцы, учёные, значит, среди них нет слабослышащих и глухих, нет заикающихся, немых, нет и умственно отсталых в развитии. От здорового развития сосудов и нервов напрямую зависит семейная половая жизнь. Например, у женщины всё наверху, по анатомии, тогда прилив и отлив крови делается в один момент, о таких женщинах говорят «слаба на передок», так как эти самые нервные окончания и кровеносные сосуды ей покоя не дают. Надо постоянно тереть. Кровь гонять туда-сюда. Есть и другой момент, наверху «глухо как в танке», всё в глубине. Ищите негра!

— Это как?

— Ладно, проехали.

— А! Поняла! Ха-ха-ха! Даже смешно стало.

— Теперь о главном действии при тёрке. Тебе надо самой будет определить, где возникают приятные ощущения и, под это дело, подставляться. По сосудам нервные окончания пригонят кровь и отпустят обратно. Главное в семейной жизни оргазм жены, об этом помни всегда.

— В книжке такое не пишут, не читала.

— Что касается рождения детей. Всё зависит от здоровья мужа, точнее, требуемого количества фолиевой кислоты в организме.

— Где её взять?

— Надо кушать мясо, желательно говядину и, орехи. Спиртные напитки, особенно пиво, надо минимум на полгода до зачатия забыть. И тогда всё будет хорошо. Армейское меню предполагает ежесуточно двести пятьдесят в граммах, мяса, в основном говядина. Орехи высылай посылкой, они также продаются в «чепке», так солдаты называют местное кафе. Для солдата главное здоровое питание.

— Интересно.

— Как только придёт из армии, никакой водки, пива и коньяка, сразу под венец на трезвую голову и в постель. Что делать дальше, я тебе рассказал. Успокойся, сама кушай больше молочные продукты.

— Про негра как?

— Есть косвенные признаки мужского здоровья. По ладони определяется длина, по носу примерная толщина. Если во второй половине ночи кровь приливает вниз и торчит, значит, сосуды хорошие. Кал должен быть тёмный, моча светлая, желательно белого цвета «чистая как слеза». Женская любовь должна быть всегда, тогда несколько раз можно получить удовольствие. Если нет женской любви, а есть сильная любовь со стороны мужчины, возникает опасность быстрого слива семенной жидкости и, тогда, сама понимаешь, будешь слушать грустные песни о любви, по радио. Что главное в семейной жизни?

— Оргазм жены, это я поняла.

Не счесть, в который раз стадион пел новую песню, у аккордеониста Мажуги вот-вот отвалятся пальцы, особист Колька Лихачёв подначивал друга играть, другого аккордеониста не было, послали за безногим фронтовиком-гармонистом. Юные футболисты гоняли мяч от ворот до ворот, не вникая в суть песенных слов, для них было настоящим удовольствием играть в таком невероятном шуме трибун.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы, прошагали, пол-Земли, —

Этот день мы приближали, как могли.

За воротами Гены Широкана безногий фронтовик-гармонист подбирал новый, доселе неизвестный мотив песни, его внучки в тельняшках и бескозырках бегали вокруг дедушки и махали синими платочками. Аккордеонист Мажуга, с трудом нажимая клавиши, ждал передачи музыкального поста.

Давид Маркович сделал свой выбор не в пользу детского футбола. Вдалеке молодая семейная пара с детской коляской приближалась к Палацу пионеров.

(Продолжение следует).

18 марта 2024 года.

Сергей Роща

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