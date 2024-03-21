В Хабаровском крае наращиваются темпы жилищного строительства благодаря механизму комплексного освоения и развития территорий (КРТ). Сейчас в краевой столице с его помощью продолжается застройка микрорайона «Ореховая сопка». Следующая территория, развитие которой планируется с использованием этого механизма, находится в районе улицы Связной. Ее общая площадь составляет 207 га с возможностью застройки более 1 млн кв. метров. Торги на право заключения договора на комплексное освоение этой территории АО «ДОМ.РФ» проведет уже во втором квартале 2024 года.

– КРТ – эффективный механизм, позволяющий развивать незастроенные земельные участки или те, на которых расположено ветхое жилье. Его суть в том, что на месте аварийных домов или пустыря строятся не просто жилые дома, а целые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами, больницами, магазинами, дорогами и т.д. Плюсы применения механизма очевидны, поскольку он позволяет развивать социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру на выделенных «ДОМ.РФ» в аренду территориях. К тому же благодаря КРТ повышается качество и комфорт городской среды для жителей, – отметил министр строительства Хабаровского края Алексей Дубов.

В краевом минстрое уточнили, что на торги для краевых и федеральных застройщиков будет выставлено два лота. Первый – включает в себя земельный участок, на котором под строительство можно использовать 35 тыс. кв. метров. Он предназначен для блокированной жилой застройки. Здесь запланировано строительство детского сада. Второй лот – территория под застройку размером более 1 млн кв. метров. Здесь предполагается строительство двух школ и четырех детских садов. В ходе комплексного освоения территории по улице Связной также будет построена инженерная и транспортная инфраструктура.

Напомним, что благодаря механизму КРТ в микрорайоне «Ореховая сопка» за счет средств регионального бюджета построены магистральный канализационный коллектор и магистральный водопровод от Воронежского шоссе до улицы Совхозной. А на средства инфраструктурного бюджетного кредита созданы несколько объектов обеспечивающей инфраструктуры: тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3, дорога по улице Героев Пассаров от улиц Совхозной до Трехгорной (1 очередь), подстанция и линия электропередачи. Кроме того, благодаря КРТ в микрорайоне появился детский сад на 320 мест.