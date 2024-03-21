Поддерживать трассы в надлежащем состоянии позволяет система искусственного оснежения. В последние дни, с учетом потепления, на горнолыжном комплексе включали одновременно 4 пушки на разных точках. Подготовлено более 4700 кубометров снега.

«Подготовка трасс велась две ночи подряд. Сейчас только в ночное время мы можем запускать систему искусственного оснежения. Она полноценно функционирует при температуре не выше минус 5 градусов», – рассказал главный инженер ГЛК «Хехцир» Сергей Абрамов.

Основные акценты по оснежению были сделаны на трассу «Самолетка», зону выкатки на верхней станции и зону посадки в кресла. Сейчас проводятся работы по распределению снега по склону.

«После того как завершена непосредственно работа снежных пушек по созданию своего рода больших сугробов, снег некоторое время должен настояться. Для этого достаточно одного дня. После начинается его перераспределение по склону. Затем покрытие уплотняется для того, чтобы оно дольше служило, и наши гости могли дольше покататься в этом сезоне», – рассказал специалист ГЛК «Хехцир» Кирилл Шохирев.