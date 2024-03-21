Мэр Хабаровска проверил, как идет капитальный ремонт во втором корпусе школы № 39. Работы ведутся за счет бюджета города. Цена вопроса – около 43 миллионов рублей.

«Подрядная организация проводит на объекте большой комплекс работ. Специалисты заменят перекрытия, окна, поменяют пол, электропроводку, оштукатурят стены, а также проведут другие виды работ. После ремонта школа будет выглядеть достойно и по-современному. Также здесь расширят столовую, чтобы детям было удобно. Мы продолжим поэтапно приводить в порядок и модернизировать общеобразовательные учреждения города», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города также отметил, что в городе ремонтируют общеобразовательные учреждения в рамках Президентской программы «Модернизация школьных систем образования». В порядок уже приведена пятьдесят восьмая школа, сейчас работы ведутся в тринадцатой.

«Это большое подспорье для нас. Отрасль «Образование» Хабаровска считается одной из лучших в стране. Благодаря поддержке федерального центра и правительства Хабаровского края мы создаем хорошие условия для детей и педагогов. Это важно, ведь от них зависит дальнейшее будущее России», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.