Старт навигации был намечен на 1 мая, но перенесен на более ранний срок по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

«Впереди несколько выходных, и, конечно, люди хотят пораньше приехать на свои дачные участки, навести там порядок, начать подготовку к высадке растений», — отметил глава города.

Перевозка пассажиров будет осуществляться теплоходами «Капитан Коснырев», «Механик Джасов», «Москва – 80» и «Москва -81» по трем речным маршрутам: «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км»; «Речной вокзал – хут. Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки»; «Речной вокзал – Дальдизель – Пр. Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1».

Транспортировка будет осуществляться 5 раз в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье) по 2 рейса в будние дни и по 3 рейса в выходные и праздничные дни.