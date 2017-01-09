В Хабаровске появится новый автобусный маршрут. Он будет пролегать от улицы Подгаева (Волочаевский городок) до автовокзала. С февраля текущего года автобусы, курсирующие по нему, будут ходить под линейным номером «70». Побороться за право перевозить пассажиров по новому маршруту перевозчики смогут в ходе конкурса, который пройдет завтра, 10 января. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Об этом рассказал начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый. Еще он сообщил, что для удобства пользователей с 10 января изменится схема движения 89-го автобуса: теперь он с улицы Краснореченской будет заезжать на улицу Лейтенанта Орлова, далее следовать по Ленина и Ленинградской до автовокзала. «Посмотрим, насколько эта схема будет востребована: если пассажиров будет много, добавим к уже имеющимся еще несколько автобусов», — поделился планами Сергей Суковатый.

Также он дал оценку работе общественного транспорта в период праздников. Как свидетельствует статистика, пассажиропоток в Хабаровске в период новогодних каникул снизился почти в два раза: трамваи, автобусы и троллейбусы ходили полупустыми. И это при том, что количество общественного транспорта, выходящего на маршруты с 1 по 3 января, было сокращено на 50% (с 4 по 8 января выпуск транспорта на маршруты осуществлялся согласно утвержденным расписаниям в полном объеме). «Транспорта было вполне достаточно для того, чтобы можно было уехать из одного конца города в другой. Жалоб от горожан на доступность общественного транспорта к нам не поступало, напротив, это перевозчики жаловались на то, что пассажиров нет. Более-менее активные поездки граждане начали совершать с 4 января. Самыми популярными транспортными маршрутами были те, что позволяли добраться до ледовых городков, катков и прочих мест массового отдыха», — сказал Сергей Суковатый.