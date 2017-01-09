Делегация школьников края вернулась из Москвы

Сегодня в Хабаровск вернулись школьники, которые провели новогодние каникулы в Москве. В состав делегации края вошли 12 талантливых детей. Среди них — отличники учебы, победители различных конкурсов, творческих викторин и олимпиад. В столице по приглашению Правительства Москвы они провели неделю. Всего участие в проекте приняли более 300 детей из различных регионов страны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Для ребят принимающая сторона подготовила увлекательную новогоднюю программу. Дети посетили музей Космонавтики и Зоологический музей, Третьяковскую галерею, стали свидетелями новогодних представлений в Храме Христа Спасителя, побывали на театрально-цирковом шоу на воде в спортивном комплексе «Олимпийский», Крокус Сити Холле, в Московском международном Доме музыки, а также в Государственном Кремлевском Дворце. Также дети остались в восторге от обзорных экскурсий по Москве и территории Московского Кремля», — рассказала руководитель группы Екатерина Чеверда.

Все расходы по пребыванию детей в столице взяла на себя принимающая сторона, по перелету – администрации муниципальных образований.