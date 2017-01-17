МФЦ расширяет возможности для представителей малого и среднего бизнеса

С начала этого года филиалы многофункционального центра Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начали предоставлять новую услугу для малого и среднего бизнеса. Это подбор информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственной и муниципальной собственности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Такую услугу предоставляет Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Теперь, в филиалах МФЦ у предпринимателей появилась возможность по заданным параметрам (наименование объекта, местонахождение и площадь) подбирать земельные участки, здания, сооружения и помещения, включенные в перечни государственного и муниципального имущества и свободные от прав третьих лиц, для организации своего бизнеса. Как отметили в министерстве информационных технологий и связи Правительства края, возможность получения услуг Корпорации в режиме «одного окна» позволит повысить их доступность, а также снизить количество административных процедур.

Напомним, что Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» создана по поручению главы государства. Ее задача — содействие развитию малого и среднего бизнеса в российских регионах. Учредителем и акционером Корпорации является Федеральное агентстве по управлению государственным имуществом.