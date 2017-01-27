Хабаровчане обкатывают новые лифты: в городе продолжается капитальный ремонт и замена отслуживших свое подъемников. Сегодня у жителей двух 14-этажных домов №№ 19а и 25 по улице Воровского – праздник: в их домах заработали два обновленных лифта. Стоимость каждого из них – 1 миллион 800 тысяч рублей. Старые кабины, а также гидравлика и все технические лифтовые узлы заменены на современные производства Нижегородского завода «Нижегородлифтмаш». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Отличительные особенности лифтов конструкции данного предприятия – постепенный набор скорости и плавное торможение без толчков. Это достигается благодаря установке специальных частотных преобразователей на двери и главный привод. Кабины окрашены специальной «антивандальной» краской – устойчивое покрытие тяжело поцарапать, также с него легко смываются «художества» любителей лифтовых граффити, нанесенные хоть маркерами, хоть краской.

Как рассказал директор местной управляющей компании Алексей Болванович, жильцы многоквартирных домов в поселке имени Горького рьяно поддерживают идею капитального ремонта и обновления лифтового хозяйства своих многоэтажек. Росту спроса на лифты значительно поспособствовал тот факт, что хабаровчане начали активно пользоваться программой заимствования, в рамках которой «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» предоставляет собственникам беспроцентную рассрочку на выплаты за каждую кабину сроком до 9 лет.

После погашения задолженности жители будут пользоваться своим добром еще много лет: средний срок эксплуатации лифта – порядка четверти века. 25-летнюю гарантию дают на кабины и агрегаты производители и подрядные организации, занимающиеся их установкой. «Мы уже практически выполнили львиную долю заявок, поступивших от жителей: в прошлом году в поселке имени Горького мы отремонтировали и установили 23 лифта. Сейчас ведем работу по замене и ремонту еще пятнадцати, решаем вопрос по оставшимся шести из заявленных. К концу года все эти работы будут выполнены», — сказал он.

Многократно возросший интерес хабаровчан к решению вопроса капитального ремонта и замены лифтовых кабин отмечает и директор «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта» Алена Сидорова. По ее словам, на сегодняшний день в планах по городу стоит проведение работ более чем с двумя сотнями лифтов на сумму в 380 миллионов рублей, и число заявок на ремонт и установку подъемников неуклонно растет. Если в 2016 году в краевом центре было капитально отремонтировано и заменено более 150 лифтов (что тоже немало), то уже до конца 2017 года, в дополнение к уже заключенным договорам, фонд примет в работу еще 300 лифтов на сумму в полмиллиарда рублей.

Хабаровчане все чаще делают выбор в сторону комфорта и готовы обходиться 3-4 недели без любимого подъемника (именно столько времени занимают демонтаж старой и установка новой лифтовой кабины). По данным Единой городской диспетчерской службы, сегодня в Хабаровске не работает 105 лифтов – большинство из них находится в процессе замены или закрыты на капитальный ремонт.