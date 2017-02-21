Выставка «ДальПищеПром-2017»

В 2017 году ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» проводит 21-ю специализированную выставку «ДальПищеПром-2017», которая является отражением основных тенденций развития пищевой и перерабатывающей отраслей Хабаровского края и всего Дальневосточного региона. Это крупнейшая отраслевая выставка продуктов питания, промышленного и торгового оборудования, продукции сельскохозяйственного и агропромышленного комплекса. Главной задачей выставки является поддержка местных производителей продуктов питания и насыщение потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории Дальнего Востока.
Основными тематическими разделами выставок являются:
Пищевая промышленность: Готовые продукты питания широкого спектра. Сырье и полуфабрикаты. Национальные продукты. Эко продукты. Специи, пряности и красители. Безалкогольные и алкогольные напитки, минеральная и питьевая вода, соки. Детское питание и диетические продукты. Спортивное питание, биоактивные и пищевые добавки. Морепродукты. Fast-food.
Оборудование. Упаковка: Технологическое, торговое, холодильное оборудование. Упаковочное оборудование и материалы. Весовое оборудование. Промышленная санитария, уборочное оборудование, моющие средства.
Ресторанный бизнес: Профессиональная посуда, аксессуары. Спецодежда и униформа для персонала. Текстиль, интерьерные решения. Вендинг. Клиниговые услуги.
В рамках выставки специалисты смогут обсудить важнейшие проблемы отрасли, поработать напрямую с производителями продукции, проанализировать текущие рыночные тенденции, заключить договоры, установить новые и укрепить имеющиеся деловые контакты. Посетители смогут увидеть и продегустировать новую продукцию предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, ознакомиться с современными упаковочными решениями, оборудованием для производственной деятельности и оснащением торговых площадей.
В программе выставки: семинары, презентации, конкурс для производителей «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки», дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд, культурно-зрелищные мероприятия.
Информационную поддержку выставки будут осуществлять около 20-ти специализированных средств массовой информации.
Дата проведения: 2-5 марта 2017 года
Время проведения: с 10.00 до 18.00
Место проведения: г. Хабаровск, легкоатлетический манеж стадиона им. В.И. Ленина
Устроитель: Министерство международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края
Отраслевая поддержка: Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края, Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края.
Организатор: ООО «Хабаровская Международная Ярмарка»
Эта запись была опубликована 21.02.2017в 19:25. В рубриках: Общество.
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