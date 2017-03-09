В этом году на пляжах Хабаровска появится четыре дополнительных спасательных поста. Соответствующее поручение дал мэр города Александр Соколов. Спасательные посты по поручению мэра города будут организованы на четырех пляжах дальневосточной столицы: в местах отдыха в районе Амуркабеля, Дальдизеля, базы отдыха «Дельфин», в районе набережной. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Хабаровска, спасательные посты будут представлять собой помещения, в которых находятся по 4 спасателя – это начальник поста и три матроса. Люди, которые этим летом станут отвечать за безопасность хабаровчан на воде, уже прошли соответствующее обучение. Также на спасательных постах разместят весь перечень необходимого оборудования – моторные лодки, телефоны, медицинские инструменты, спасательные жилеты и другое. Напомним, что в соответствии с федеральным и региональным законодательством купание в Амуре запрещено.

Это связано с тем, что скорость течения реки у популярных мест отдыха горожан составляет в среднем 1,2 метра в секунду, а по нормативам максимально допустимая безопасная скорость – 0,5 метра. Впрочем, это не останавливает жителей Хабаровска от того, чтобы «окунуться» в Амур. Как отметили в профильном управлении администрации Хабаровска, уже одно наличие на пляже спасательного поста, а также наглядной агитации дисциплинирует отдыхающих и не даёт совершать им необдуманных поступков, которые могут привести к трагедии на воде.