Число мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, за три года увеличилось в Хабаровске на 31,4 процента. Если в 2013 году было проведено 2459 мероприятий, то в 2016 году – 3230. Что же касается количества участников, то за этот период оно выросло в три раза – в 2016 году их число превысило 1080000 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Вопрос «Об итогах работы по продвижению здорового образа жизни» был рассмотрен на заседании коллегии при мэре города. Как подчеркнул Александр Соколов, это вопрос большой важности, и в работе по формированию здорового образа жизни должны быть задействованы все структуры администрации Хабаровска, учреждения образования, спорта, необходимо привлекать и предприятия. Опыт Хабаровска был высоко оценен на IX Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Проект «Движение – жизнь», реализуемый в рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья, был отмечен в числе лучших и удостоен диплома.

Этот проект включает в себя долгосрочные акции, которые регулярно проходят в течение года: «Уличные зарядки»; «Шаги здоровья»; «Производственная гимнастика». Решаются такие задачи, как вовлечение всех слоев населения: школьников, молодежь, работающего и неработающего население в мероприятиях по повышению физической активности. Жителям города прививаются полезные поведенческие и привычки ЗОЖ. В 2016 году зарядки проводились на 23 площадках, было проведено более 1100 зарядок, а число участников превысило 20 тысяч человек. «Ежегодно с марта по ноябрь в парках города организуется еженедельная акция «Шаги здоровья», жители участвуют в мероприятиях, посвященных Всемирному дню ходьбы.

На предприятиях возрождается производственная гимнастика. С участием специалистов медицинского университета разработаны три комплекса производственной гимнастики для различных профессиональных групп работающего населения, подготовлены и размещены на сайте «здоровыйхабаровск.рф» аудио-ролики для свободного скачивания», — рассказывает начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик. Проводится большая работа, в том числе и через СМИ, по профилактике заболеваний.

Как отметила Татьяна Скорик, за три года есть положительная динамика показателей здоровья населения – на 1,2 % снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 10 % — от онкологических заболеваний, на 18,3 % — от туберкулеза. На 35,1 % в сравнении с 2013 годом уменьшился показатель младенческой смертности. «Сейчас перед нами стоят огромной важности задачи – нужно более активно вести работу по продвижению здорового образа жизни среди молодежи, студентов, работать над привлечением сотрудников предприятий, учреждений к сдаче норм ГТО. В каждой организации во многом это зависит от руководителя, и нам вместе нужно работать по этим направлениям», — отметил мэр Хабаровска Александр Соколов.