Зарплата работников трудовых отрядов старшеклассников этим летом составит 3300 рублей. Устроиться на работу во время каникул могут школьники в возрасте 14-18 лет. В управлении по делам молодёжи и социальным вопросам администрации Хабаровска предлагают для учащихся работу разного профиля. Это может быть организация мероприятий для детей и молодёжи, оказание помощи пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Также школьники могут помочь в благоустройстве города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Такая работа предполагает уборку и озеленений территорий, снятие объявлений с несанкционированной рекламой, посадка клумб, уход за памятниками и мемориалами. Всего этим летом будет работать 121 трудовой отряд, куда войдут 1829 человек. Продолжительность смены составит 18 дней. Для трудоустройства необходимо предоставить пакет документов: копию паспорта и прописки, медицинскую справку, копию ИНН и пенсионного страхового свидетельства, заявление с просьбой о приеме в отряд с согласием одного из родителей, будет оформлен договор. По итогам трудового сезона выберут лучшие отряды по каждому из направлений и лучших работников.