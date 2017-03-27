В Хабаровске стартовал весенний ремонт кровель. Управляющие компании города споро устраняют повреждения, появившиеся на них в зимний период: меняют битый шифер на домах со скатными крышами и кладут заплатки на прохудившееся мягкое покрытие плоских кровель. Как рассказал заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Федоров, во время долгой хабаровской зимы более 4 тысяч домов краевой столицы неоднократно переживали чистку своих кровель от снега и сосулек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

И как бы ни старались рабочие бережно вести эти работы, небольшие повреждения покрытия крыш все-таки имеют место быть. Сейчас, во время проведения локального кровельного ремонта, главная задача, стоящая перед жилищниками, — отремонтировать все поврежденные участки до начала сезона дождей, дабы не допустить протечек воды в жилища хабаровчан.

«Обращений граждан по поводу текущих крыш у нас крайне мало – мы выстраиваем свою работу так, чтобы заранее предупредить возможные проблемы. Регулярно осматриваем все кровли, дефектуем их и, в случае выявления недостатков, незамедлительно все устраняем. На сегодняшний день мы уже провели «косметический» ремонт всех скатных шиферных крыш. Сейчас ведем работу по замене поврежденных участков мягкого покрытия плоских кровель многоэтажных домов поселка имени Горького.

Эти работы также планируем завершить в ближайшее время, так как в предыдущие годы уже подвергли глобальной реставрации большие площади мягких крыш и с тех пор постоянно содержим их в нормативном состоянии.

В тех домах, где повреждения невозможно устранить за счет средств, выделяемых на текущий ремонт, и необходимы очень большие вложения, собственники жилья уже проголосовали за проведение капитального ремонта мягких кровель. Соответствующие документы направлены региональному оператору. Всего в очереди на капремонт у нас 5 домов с мягкой и 3 – с шиферной кровлей», — поделился опытом исполнительный директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Рыбников. По данным «Хабаровского краевого фонда капитального ремонта», в текущем году капремонта крыш ожидают 65 городских «высоток». Для того, чтобы привести их кровли в порядок, потребуется более 100 миллионов рублей.