В Хабаровске выбрали общественного советника мэра города по делам молодёжи. Им стал аспирант и преподаватель Дальневосточного университета путей сообщения Андрей Максименко. Как рассказали в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам мэрии, Максименко также является председателем первичной профсоюзной организации ДВГУПС, руководит трудовыми отрядами университета. За него проголосовало 70% студентов, которые пришли на выборы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

На должность претендовали пять кандидатов. 14% выборщиков проголосовали за председателя хабаровской городской организации «Российский союз молодёжи» Полину Васюкову. 5,5% голосов досталось Нине Семеновой, представителю регионального штаба «Молодая гвардия». В выборах также участвовали представитель молодежного правительства Хабаровского края Дмитрий Фадеев и член студсовета РАНХиГС Владислав Фоминых. Каждый из них набрал около 5% голосов.

Всего же явка избирателей составила около 40% от числа зарегистрировавшихся молодых хабаровчан. Общественного советника мэра Андрея Максименко избрали на 2 года. Как рассказали в профильном управлении, сейчас ему предстоит полностью организовать деятельность молодёжного совета. Участие в выборах могли принять горожане в возрасте от 16 до 30 лет. Всего в краевом центре было организовано 18 избирательных участков.