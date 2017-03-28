Пять объектов муниципальной собственности ушло «с молотка» в Хабаровске. Аукцион прошел сегодня в городской администрации. Все лоты, выставленные на торги, были включены в текущем году в перечень городских зданий и помещений, подлежащих приватизации, утвержденный Хабаровской городской думой. Как сообщила начальник отдела приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности городской администрации Лариса Распопова, в общей сложности в течение года в ходе аукционов будет реализовано более 60 таких объектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

От их продажи планируется выручить порядка 450 миллионов рублей. Ближайшие после сегодняшних торги назначены на 29 и 31 марта. Напомним, что согласно Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», муниципалитет обязан провести отчуждение имущества, которое не соответствует деятельности органов местного самоуправления, его структур и учреждений. Во исполнение этого закона в Хабаровске разработана и реализуется программа приватизации муниципального непрофильного имущества, согласно которой на аукционы выставляются различные объекты во всех районах города.

В первую очередь, это различные торговые и административные помещения. Нынче на торги были выставлены 5 нежилых функциональных помещений различной площади в разных районах дальневосточной столицы. Два из них – на улице Бойко-Павлова, остальные расположены по адресам: ул. Гамарника, 11; ул. Краснореченская, 197; ул. Владивостокская, 34. Как отметила Лариса Распопова, все эти помещения были пущены с аукциона в порядке публичного предложения – то есть, с понижением цены. «Подешевели» они потому, что в прошлом году уже становились предметами торга, но не вызвали интереса у покупателей. Впрочем, форма публичного предложения позволяет не только снижать цену, но и повышать ее в ходе аукциона.

Именно это сегодня и произошло: азартные «купцы» не просто ждали, когда цена достигнет своего минимума, но, пытаясь обойти конкурентов, с готовностью шли на повышение стоимости лотов. В результате состоявшихся торгов, общая сумма, вырученная от продажи помещений, составила 22 миллиона рублей. Что до победителей аукциона, то они остались довольны своими приобретениями, ведь каждый из объектов весьма удобен для организации торговли.

«Сегодняшние торги прошли успешно и показали высокую активность хабаровских предпринимателей. На все предложенные объекты было много заявок, за каждый лот шла нешуточная борьба. Вырученные от аукциона средства пополнят доходную часть городского бюджета», — подытожила Лариса Распопова и напомнила, что приобрести любые непрофильные муниципальные объекты, выставляемые мэрией на продажу, может любое юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации. Узнать подробную информацию об объектах, аукционах и торгах можно на официальном сайте администрации Хабаровска в разделе «Департамент муниципальной собственности», либо по адресу Карла Маркса, 66, каб. 114-115 (отдел приватизации и аренды имущества департамента муниципальной собственности). Телефон 41-97-42.