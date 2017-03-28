Пожарные расчеты ликвидировали пожар на заправочной станции в Хабаровске

Подразделения пожарной охраны Хабаровского гарнизона оперативно потушили пожар на заправочной станции, расположенной в районе улице Халтурина. Огнеборцам потребовалось не более 1,5 часов.

Вызов поступил на телефон пожарно-спасательной службы «01» г. Хабаровска в 10.27 (хбр) 28 марта 2017 года. Первые расчеты прибыли на место уже через 5 минут. Сразу же были организованы работы по тушению огня и защите близлежащих зданий и строений. На складе станции имеется три цистерны, в двух из которых находилось дизельное топливо. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На ликвидации пожара было задействовано 8 единиц техники и 28 человек личного состава пожарной охраны. Сотрудниками полиции и ГИБДД было организовано обеспечения правопорядка и регулирование движения транспорта в районе происшествия.

Пожарными расчетами проводилось охлаждение емкостей. В результате успешно проведенной пенной атаки в 11.50 (хбр) пожар был локализован, через 7 минут полностью ликвидирован. Площадь пожара составила около 50 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время причины и обстоятельства, материальный ущерб устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора и следственных органов.