Более 100 проектов ТОС края претендуют на получение господдержки

В Правительстве Хабаровского края завершился прием документов от территориальных общественных самоуправлений (ТОС), претендующих на краевое финансирование.

Как сообщили в управлении реализации общественных проектов Губернатора и Правительства края, всего в этом году в рамках двух конкурсов будет распределено 10 млн рублей. Отбор заявок на первый проходил с 8 по 28 февраля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Участие в нем приняли 73 ТОС из 39 поселений края, которые представили 111 проектов по различным направлениям. В их числе благоустройство территории, включая строительство детских площадок, установку спортивных тренажеров, реконструкцию домов культуры, восстановление и ремонт дворовых территорий, ремонт уличных лестниц, газонов, дорог, реставрацию памятных мест, установку уличных освещений и прочее. Больше всего заявок предоставил Хабаровский район — 24, Комсомольский (19) и Ванинский (17). Общая сумма всех проектов – 36 млн рублей. Из которых вложения граждан – около 10 млн.

«Наличие собственных средств, социальную значимость и степень проработки идеи, будет учитывать конкурсная комиссия при составлении рейтинга. Заседание комиссии будет открыто для общественности, результаты – опубликованы в СМИ. Для всех ТОС будет объявлен второй конкурс проектов, который пройдет во втором квартале текущего года», — отметил начальник управления Денис Митрофанов.

По его словам, первый конкурс проектов ТОС с бюджетом в 285 тыс. рублей прошел в крае в прошлом году и показал большую заинтересованность жителей. Именно поэтому было принято решение увеличить финансирование на 2017-ый до 10 млн рублей. В Хабаровском крае также увеличивается и количество ТОС. Сегодня в регионе более 100 ТОС, которые осуществляют свою деятельность без регистрации юридического лица.

Напомним, что ТОС – са­мо­ор­га­ни­за­ция граж­дан по ме­сту их жи­тель­ства на ча­сти тер­ри­то­рии по­се­ле­ния для са­мо­сто­я­тель­но­й реализации инициатив по решению вопросов.

Границами ТОС могут быть: подъезд, или целый дом, а также группа жилых домов, микрорайон, иные территории проживания граждан. Границы ТОС устанавливаются представительным органом поселения, внутригородского района по предложению населения.