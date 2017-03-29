В Хабаровском крае началась подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы

В Правительстве края состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению в регионе мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в ходе совещания было уделено мерам поддержки, улучшению социально-бытовых условий ветеранов.

По информации министерства соцзащиты края, сегодня в регионе проживают более шести тысяч ветеранов. В их числе 828 участников войны, 75 жителей блокадного Ленинграда, 156 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 1338 вдов участников войны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сотрудниками учреждений социальной поддержки и социального обслуживания ежегодно проводится обследование условий жизни ветеранов. Для них созданы хорошие условия для проживания в специальных домах и домах-интернатах, оказываются услуги на дому. Организовано закрепление сотрудников для постоянного патронажа. Оперативно и своевременно решаются вопросы улучшения жилищных условий», — отметил министр социальной защиты населения края Николай Цилюрик.

На совещании также речь шла об организации медицинского обслуживания ветеранов. Во всех учреждениях здравоохранения помощь им оказывается вне очереди. В крае также продолжается диспансеризация ветеранов. На сегодняшний день участие в ней приняли более полутора тысяч человек. По результатам принимаются решения о госпитализации, амбулаторном лечении и направлении в санатории.

«Вопросами лекарственного обеспечения ветеранов края занимаются 88 аптечных организаций. Половина из них расположена в сельской местности. В отдаленных районах получить препараты по рецепту можно в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Также организована адресная доставка лекарств», — рассказала начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения края Ирина Баглай.