Благодаря пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала при пожаре в хабаровской школе никто не пострадал

В 12.19 (хбр) 5 апреля пожар в школе № 13 города Хабаровска подразделениями пожарной охраны был полностью ликвидирован. Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и грамотным действиям персонала учебного заведения все люди были вовремя эвакуированы из здания до прибытия пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, сообщение о пожаре в 4-х этажном здании школы № 13 поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 10.10 (хбр). Незамедлительно к месту вызова выехали пожарные расчеты. В это время из здания было оперативно эвакуировано 450 учеников и 20 человек из числа преподавателей и технический персонал. Для оказания психологической помощи на место происшествия выезжали психологи МЧС России.

Пожар произошел в кабинете химии на 3 этаже. В ходе разведки было установлено, что от огня пострадала стена и деревянные перекрытия класса. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных в 10.22 (хбр) распространение огня было локализовано. локализован. В 10.24 ликвидировано открытие горение. После разбора места пожара и вскрытия части перекрытия для проливки и недопущения возможного повторного возгорания в 12.19 была дана полная ликвидация пожара. Его площадь составила около 40 кв. метров.

В настоящее время ведется установление причин возгорания и виновных лиц. На месте происшествия работали сотрудники пожарного надзора МЧС России и полиции.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 47 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России – 29 человек и 9 единиц техники.