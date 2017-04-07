221 заявку подали на участие в дальневосточном молодежном форуме «Амур»

В Хабаровском крае продолжают активно готовиться ко Второму дальневосточному молодежному форуму «Амур». До мероприятия осталось ровно два месяца. В настоящее время в регионе идет регистрация участников и, как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, уже подана 221 заявка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На Форум, помимо дальневосточников, пожелали приехать молодые люди из Волгограда, Санкт-Петербурга, Ростовской области и других субъектов страны. Начиная с 7 июня, все они примут участие в двух профильных сменах. Первая, которую назвали «Форсайт-на-Амуре», будет посвящена инновационному направлению. На ней молодежи расскажут, как правильно воплощать в жизнь технологические инициативы, почему так важны рабочие специальности, что необходимо делать для качественной подготовки кадров и как использовать социальные лифты. Вторая смена пройдет под девизом «Дальневосточный характер». Все ее тренинги будут направлены на формирование сообществ молодых людей и проектных команд, способных решать современные проблемы, реализовывать предпринимательские и общественные проекты по развитию Дальнего Востока.

Регистрация на форум проходит поэтапно. Сначала необходимо создать и подробно заполнить личный профиль на сайте Росмолодежи: http://ais.fadm.gov.ru Затем с претендентами проведут собеседование. Окончательное решение о составе делегатов принимает экспертная группа. Всего в форуме поучаствуют 500 человек.

Напомним, что Второй дальневосточный молодежный форум «Амур» пройдет с 7 по 21 июня 2017 года на базе горнолыжного комплекса «Холдоми» под Комсомольском-на-Амуре. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», Правительство Хабаровского края. Форум «Амур» лично курирует полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.