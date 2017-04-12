В Хабаровске идет подготовка к майским праздникам. В администрации города вчера прошло заседание оргкомитета, где обсудили сценарии празднования Дня Победы и 159-й годовщины со дня основания города. Традиционно 9 мая в краевом центре пройдёт парад войск хабаровского гарнизона. Впервые его участниками станут юнармейцы. В параде будут задействованы образцы вооружения периода Великой Отечественной войны и современная военная техника. Тренировки парадных расчетов уже идут на территории Волочаевского городка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Открытые репетиции на площади имени Ленина пройдут 26, 28 апреля и 2, 4 мая с 19 до 22 часов. Генеральная репетиция запланирована на 6 мая с 9 до 13 часов. Как рассказал начальник организационно-методического отдела администрации Максим Шемчук, сейчас готовятся пригласительные билеты на трибуны для почётных гостей. Разработаны схемы расположения спецтранспорта и сотрудников органов внутренних дел. За общественной безопасностью будут следить более тысячи полицейских. В праздничном шествии 9 мая примет участие колонна «Бессмертного полка». Горожане пройдут от площади имени Ленина до площади Славы.

В этом году во время шествия участники исполнят «Катюшу», «Смуглянку», «Три танкиста» и «День Победы». По словам регионального руководителя общественного движения «Бессмертный полк России» Андрея Белоглазова, с волонтерами-запевалами сейчас работает педагог по вокалу. С 14 апреля заработает call-центр, где можно будет узнать всю информацию об участии в акции. День Победы для хабаровчан завершится салютом на набережной в 22:00. Также продолжается подготовка к празднованию Дня города. 26 мая в Городском дворце культуры состоится праздничный приём мэром почётных гостей, торжественное собрание.

А главные мероприятия пройдут 27 мая. «Праздничное шествие трудовых коллективов и общественности города состоится 27 мая в 11 часов. Оно будет разделено на два мероприятия – пролог и шествие. В настоящий момент утверждён состав режиссерско-постановочной группы пролога, определена концепция пролога под названием «К берегам большого города» с участием сводного духового оркестра и духовых оркестров фестиваля «Амурские волны», — отметил Максим Шемчук. По его словам, в шествии примут участии около 11 тысяч горожан.

День города завершится фейерверком, который будет продолжаться 16 минут. «Дороги должны быть приведены в нормативное состояние, нужно сделать ямочный ремонт, очистить от незаконной рекламы электро- и световые опоры, навести порядок в наружной рекламе. Собирайте рекламодателей, проводите необходимую работу, сдирайте все объявления со столбов, нужно всё успеть сделать», — в завершение заседания поручил руководителям структурных подразделений администрации города и.о. мэра города Валерий Лебеда.