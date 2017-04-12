Хабаровские кладбища опрыскивают ядохимикатами против клещей. В тестовом режиме началась обработка инсектицидами Центрального и Матвеевского погостов: дезинсекторы подбирают наиболее эффективную отраву для клещей. Трава, кустарники, прошлогодняя листва – излюбленные места обитания вредных кровососов – все попадает в смертоносный туман. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Специалисты спешат: скоро Радоница и нужно успеть к этому дню сделать поездку на кладбища безопасной для тысяч хабаровчан, которые непременно двинутся на погосты проведать усопших родных. Для пущего эффекта кладбищенский ландшафт опрыскивают на разных участках четырьмя видами ядовитых препаратов – чтобы у клещей не возникло привыкания к отраве. По словам Алексея Лаптева, директора подрядной организации, ведущей работы, для людей, птиц и животных используемые вещества безвредны. «Применяем такие препараты, как альфатрин, цифокс, цигатрин и тому подобные.

Все они сертифицированы и производятся в Москве. Период их распада – до полутора месяцев, в зависимости от количества выпавших осадков. Они действуют дольше при хорошей погоде, при обильных дождях их срок службы, естественно, сокращается. Расход препарата при качественной тщательной обработке, которую мы ведем, — сто литров на гектар», — сообщил он и подчеркнул, что на текущей неделе тестирование будет завершено, а со следующей стартует массовая обработка городских погостов: в этом время хабаровчанам лучше воздержаться от их посещения. Полностью опрыскивание кладбищ планируется завершить к 22 апреля – об этом сообщил ведущий эксперт отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

«В каждом кладбищенском секторе для посетителей размещены объявления о времени и сроках проведения акарицидной обработки территории. Хотя используемые вещества для человека безвредны, лучше все-таки воздержаться во время активного опрыскивания от визита к захоронениям. Полностью безопасным посещение для хабаровчан будет на второй-третий день после распыления ядохимикатов.

Впрочем, о мерах личной безопасности нужно помнить всегда: мы живем в таежном краю, где встреча с клещами далеко не редкость – какие бы обработки ни применялись, все равно остается вероятность стать жертвой этого опасного соседа. Закрытая одежда, репелленты – ими людям не стоит пренебрегать», – сказал он. О том, насколько опасны укусы клещей, жители дальневосточной столицы знают не понаслышке. Теплая весна в этом году вывела маленьких злыдней из спячки на неделю раньше обычного, и они сразу открыли сезон охоты на человека. На сегодняшний день в городе зафиксировано уже 28 случаев присасывания клеща, причем, как показали лабораторные исследования, четыре особи несли в себе вирус энцефалита.