Стартовали продажи льготных авиабилетов на внутрикраевые маршруты

Сегодня КГУП «Хабаровские авиалинии» открывает продажу льготных авиабилетов. В этом году данная программа на краевых маршрутах стартовала на месяц раньше, чем обычно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Условия покупки льготного билета такие же, как и по федеральной программе субсидирования авиаперевозок в западную часть страны. На скидку в 50% имеют право граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также один сопровождающий ребенка-инвалида. Рейсы будут выполняться с 1 мая по 30 сентября 2017 года.

Программа распространяется на 12 маршрутов из Хабаровска в Охотск, Нелькан, Аян, Чумикан, Николаевск-на-Амуре, Херпучи, Советскую Гавань и др. Например, стоимость перелета для льготника из Хабаровска в Охотск составит 6 325 руб., в Николаевск-на-Амуре — 4 679 руб. в одну сторону. Подробнее с тарифами и расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте «Хабаровских авиалиний».