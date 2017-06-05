В Хабаровске началась подготовка парка спецтехники к зиме. Муниципальные предприятия, обслуживающие дороги дальневосточной столицы, ремонтируют автомобили и агрегаты, закупают запчасти, засыпают в закрома противогололедный реагент и готовятся к производству песчано-соляной смеси. Как рассказал главный механик МУП «Южное» Евгений Тихонов, в распоряжении предприятия сегодня – более 100 единиц техники. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Наше муниципальное предприятие обслуживает самую большую территорию Хабаровска – Центральный и Индустриальный районы, поэтому и автопарк у нас самый многочисленный в городе. Из машин, которые будут задействованы в зиму (а это более половины всех имеющихся в МУПе), текущего ремонта требуют 30 – грейдеры, роторы, бульдозеры, тракторы, фронтальные и тяжелые погрузчики, реагенторазбрасыватели, а также «МДК» на базе «МАЗов» («машины дорожные комбинированные»: летом они – поливомоечные, зимой — пескоразбрасывающие).

Почти четверть из них уже сейчас практически готовы к выходу на зимние хабаровские дороги», — сказал он. Составлен и жестко выполняется план-график ремонта техники. Все необходимые комплектующие уже закуплены, в том числе – 4,5 тысячи тракторных щеток. Механики и автослесари будут трудиться не покладая рук целое лето, чтобы к сентябрю вся техника, которую планируется эксплуатировать зимой, была в 100-процентной готовности.

Говоря о подготовке автопарка к холодам, Тихонов отметил, что в теплое время года многие автомашины МУП «Южного» используются в качестве поливомоечных. Позже их переоборудуют для зимних работ, и они превратятся в пескоразбрасыватели: бункеры окрасят, вычистят, смажут и установят на грузовики. К выходу на заснеженные трассы также тщательно подготовят и все навесное оборудование.

Главный механик весьма озабочен степенью износа техники: «В зимний период машины работают с удвоенной, а иногда и утроенной нагрузкой, в круглосуточном режиме в агрессивной среде – соль и реагенты не способствуют сохранности техники, поэтому ее износ достаточно большой – почти 50%, несмотря на то, что мы стараемся обновлять наш технопарк: в прошлом году закупили 8 машин. Сейчас решаем вопрос с приобретением двух автомобилей-пылесосов, а также роторов и нескольких отвалов», — отметил Тихонов. Не забыли в МУП «Южное» и о противологоледных средствах. «Предстоит заготовить 10094 тонны песчано-соляной смеси и 298 тонн реагента «Бионорд». Они уже начинают поступать в Хабаровск – получено и размещено на складе 575 тонн соли. В общем, зиму встретим во всеоружии», — рассказал Тихонов.