Губернатор встретился с новым председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с новым председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием Суховерховым.

Стороны обсудили действующие совместные проекты и перспективы развития партнерских отношений, а также вопросы обеспечения и улучшения качества обслуживания жителей края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Дмитрий Суховерхов подчеркнул, что поддержка бизнеса в регионе является одним из приоритетных направлений работы банка. Так, субъекты малого и среднего предпринимательства края смогут в скором времени воспользоваться краткосрочными (до 3 лет в размере не более 500 млн рублей) и инвестиционными кредитами (до 1 млрд рублей на срок до 10 лет) по ставке не более 11,4% годовых. Такую возможность предприниматели региона получат в рамках программы «Доступный кредит для МСП», реализуемой Сбербанком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Между организациями подписано соглашение о дополнительном финансировании в размере 5 млрд рублей.

«В регионе мы видим большой потенциал в области реализации инвестиционных проектов. Наш банк готов оказывать содействие новым и потенциальным инвесторам. От них на рассмотрении сегодня находятся заявки на сумму около 20 млрд рублей, которые в ближайшее время мы планируем профинансировать. Мы также готовы наращивать сотрудничество с региональными властями не только в области поддержки бизнеса, но и развивать социальный вектор», — отметил председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Стороны обсудили реализацию совместных социальных проектов, а также доступность финансовых услуг в отдаленных и труднодоступных территориях края.

«Этот вопрос является важнейшим для социальной стабильности. В крае у банка одна из крупнейших филиальных сетей, которая обеспечивает доступность различных финансовых услуг. Важно, что руководство это понимает, не сокращая своего присутствия. Кроме того, в регионе банк принимает активное участие в реализации социальных проектов. Речь идет о поддержке детских домов, учреждений здравоохранения, спорта, культуры и искусства. Такой подход бизнеса мы приветствуем и будем всячески помогать», — отметил Вячеслав Шпорт.