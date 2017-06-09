В Хабаровске откроется книжная выставка к юбилею города Юности

В Дальневосточной государственной научной библиотеке 10 июня откроется масштабная книжная экспозиция «Город больших возможностей», посвященная 85-летию Комсомольска-на-Амуре. Специалисты подобрали около 200 изданий из фондов Дальневосточной государственной научной библиотеки — сборники архивных документов, путеводители, летописи строительства города, воспоминания первостроителей, энциклопедия о городе, юбилейные фотоальбомы, в том числе о ведущих промышленных предприятиях: авиационном, судостроительном заводах, швейной фабрике «Комсомолка», речном порте. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня крупнейший промышленный центр России на Дальнем Востоке город Комсомольск-на-Амуре находится в том возрасте, когда его исторический опыт, традиции успешно сочетаются с его молодостью и перспективностью. Многое в этом городе было построено впервые на Дальнем Востоке: первый судостроительный завод, первый авиационный завод с производством одного из лучших в мире истребителей «СУ-27». С Комсомольском-на-Амуре связано знаменитое Хетагуровское движение, девиз которого: «Девушки на Дальний Восток», — отметила и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.

Выставка будет работать по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 1, 3-й этаж, выставочный зал Дальневосточной государственной научной библиотеки до 18 июня, вход свободный.