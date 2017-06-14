Московский Губернский театр даст благотворительный спектакль в Хабаровске

В Хабаровске в рамках федеральной программы «Большие гастроли» с 15 по 18 июня пройдут спектакли Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова.

Как сообщили в министерстве культуры края, в рамках гастролей жители и гости Хабаровска увидят комедию «Нашла коса на камень» с Дмитрием Дюжевым в главной роли, музыкальную сказку «Маленький принц» в исполнении Народного артиста РФ Сергея Безрукова, а также спектакль для детей и взрослых «Книга джунглей. Маугли» по сказке Киплинга. Для детей из малоимущих семей и детей-инвалидов его покажут бесплатно. В Хабаровском краевом музыкальном театре спектакль пройдет 17 июня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Организатором проекта выступает министерство культуры РФ. В его рамках в 50 регионах страны организованы спектакли ведущих столичных театров, одним из которых является Московский Губернский. Он объединил таких известных актеров разных поколений, как Дмитрий Дюжев, Борис Галкин, Андрей Ильин, Валерия Ланская, Карина Андоленко, Александр Соколовский, Антон Богданов. Они помогли руководителю Сергею Безрукову сделать труппу популярной.

Московский Губернский театр активно гастролирует и принимает участие в фестивальной жизни страны. За неполные три года труппа побывала на гастролях в Санкт-Петербурге, Калининграде, Светлогорске, Советске, Красноярске, Казани, Сургуте, Ханты-Мансийске, Воронеже, Саратове.