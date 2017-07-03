Активность клещей в регионе пошла на спад

В Хабаровском крае пошла на спад активность клещей. Так, за минувшую неделю за помощью к специалистам обратились 472 человека. Всего с начала опасного сезона от паразитов пострадали около пяти тысяч жителей края.

«В крае не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Также в течение последней недели отмечена тенденция к снижению числа пострадавших от укусов клещей. Можно говорить и о том, что пик активности пройден», — отметила консультант отдела министерства здравоохранения края Наталья Сатарова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По наблюдениям специалистов, в этом году в регионе зарегистрировано почти на тысячу меньше случаев присасывания клещей. Во многом это связано с тем, что в этом году проведена рекордная по площади за последнее время акарицидная обработка населенных пунктов, скверов и парков, загородных оздоровительных лагерей.

Также в минздраве напомнили, что соблюдать меры предосторожности при походе в лес по-прежнему необходимо. Для предотвращения присасывания клещей рекомендуется применять репелленты, использовать защитную одежду. Она должна быть однотонной и светлой, это значительно облегчает обнаружение клеща.

Во время нахождения в лесопарковой зоне следует каждые 10-15 минут проводить поверхностные осмотры, а каждые 1,5 — 2 часа — тщательные осмотры.

Также необходимо помнить о том, что снимать клеща самостоятельно не стоит, лучше обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь.

Для проведения исследования снятого клеща можно доставить в лабораторию ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» по адресу: г. Хабаровск, улица Шевченко, 2 в любой день недели (в субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00 час.).