Хабаровский аэропорт и авиакомпания «Аврора» подписали меморандум о сотрудничестве

Руководство международного аэропорта Хабаровск (Новый) и авиакомпании «Аврора» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и партнерстве. Действия сторон будут направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни дальневосточников за счет повышения их мобильности и укрепления связей между различными субъектами ДФО. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Большое внимание в документе уделено обеспечению безопасности полетов, развитию маршрутной сети и роста объемов внутренних и международных воздушных перевозок на основе требований международных стандартов ИКАО и ИАТА. В рамках меморандума предусмотрена совместная разработка долгосрочного плана развития воздушных перевозок через международный аэропорт Хабаровск (Новый).

Кроме того, стороны договорились о продвижении брендов и услуг предприятий на российском и международном рынках.

«Укрепление сотрудничества с авиакомпанией «Аврора» полностью отвечает стратегическим интересам аэропорта Хабаровск. Уверен, что вместе мы сможем существенно нарастить объемы перевозок, увеличить географию и частотность полетов через центральную воздушную гавань Дальневосточного региона и обеспечить нашим пассажирам достойный уровень обслуживания», — отметил Председатель Совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

Напомним, международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим на территории Дальневосточного федерального округа. Ежегодно он обслуживает около 2 млн. пассажиров и 30 тысяч тонн грузов.

Авиакомпания «Аврора» — основной на сегодняшний день региональный перевозчик, динамично развивающий маршрутную сеть на территории Дальнего Востока и Сибири.