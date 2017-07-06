Пожар в строящемся здании в районе парка «Северный» оперативно ликвидирован подразделениями пожарной охраны

Днем 6 июля на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил вызов о возгорании в строящемся двухэтажном здании, расположенном на территории парка «Северный». В 12.39 (хбр) из рядом расположенной краевой пожарной части № 35 расчеты выехали на вызов и были на месте происшествия буквально через несколько минут. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Группировкой в составе 3 автоцистерн и 12 человек личного состава огнеборцы за 13 минут локализовали пожар, в 13.12 (хбр) он был полностью ликвидирован. От огня пострадали наружная стена, башня и крыша здания на общей площади 100 кв. метров. Само сооружение состоит из металлического каркаса с деревянными перекрытиями, утеплителя и т.д. Кроме этого пожарными расчетами был предотвращен взрыв газового баллона, который оказался охвачен огнём. Информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время причины возгорания и виновный устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС России и оперативно-следственная группа.