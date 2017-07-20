К концу года в крае отремонтируют 40 участков дорог

В Хабаровском крае продолжаются работы в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня представители министерства промышленности и транспорта региона проинспектировали ход ремонта дорожного полотна на улице Ленина краевой столицы и у села Заозерное Хабаровского района. Завершить укладку асфальта здесь планируют к середине августа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

К ремонту дорожного покрытия на улице Ленина приступили в мае 2017 года. Эта автодорога является одной из самых оживленных в городе. Протяженность участка составляет более двух километров. Общая стоимость работ составляет порядка 41 млн рублей. Привести объект в нормативное состояние планируется к 20 августа.

На подъезде к селу Заозерному Хабаровского района по плану отремонтируют около 9 километров дороги. Общая стоимость работ составляет свыше 38 млн рублей. Здесь подрядчику предстоит не только модернизировать дорожное полотно, но и обустроить обочины, ливневые канализации, нанести разметку и установить недостающие дорожные знаки.

В настоящее время в рамках проекта отремонтированы девять объектов. Всего в 2017 году планируется построить, реконструировать и отремонтировать около 40 участков дорог. На эти цели выделено более 1,4 млрд рублей, в том числе 625 млн из федерального бюджета, 675 млн рублей – из краевого и 149 млн рублей обеспечит местная казна.

«В приоритетном порядке мы приступили к ремонту самых загруженных участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а также мест концентрации ДТП. Проинспектировав часть объектов, мы убедились, что работы ведутся по графику, без отставаний. Укладку асфальта осуществляют в соответствии с современными стандартами и технологиями. Большое внимание уделяется качеству дорог. Реализация проекта позволит снизить количество аварийно-опасных участков», — отметил заместитель начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства Павел Андрюшко.

Он также добавил, что к контролю качества производства дорожных работ сейчас приглашают общественность. В проекте могут участвовать горожане и жители районов, на территории которых идет ремонт. Для них действуют специальные интернет-сервисы, один из них – бкд.рф, где активисты могут оставить отзыв, обратить внимание контролирующих структур на недочеты в работе и нарушения технологий при проведении ремонта улиц. Кроме того, созданы аккаунты в социальной сети Вконтакте. В перспективе планируется создать систему слежения за работами в режиме онлайн.

Напомним, Хабаровский край стал одни из 36 субъектов РФ, где реализуется федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Он рассчитан до 2025 года. Общий объем финансирования составляет около 13 млрд рублей, почти половина из которого средства федерального бюджета. Это позволит отремонтировать около 570 километров автотрасс, а также сократить количество аварийно-опасных участков и ДТП в Хабаровской городской агломерации.