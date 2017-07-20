В Хабаровске планируют популяризировать чтение среди горожан. Об этом и других проектах стало известно в ходе заседания коллегии при мэре города, которая была посвящена развитию отрасли «Культура». Так, проект «библиотрамвай» подразумевает рекламу в общественном транспорте, информирование пассажиров о книжных новинках и рекомендации к прочтению произведений классической литературы. Авторы проекта надеются заинтересовать горожан необычными презентациями книг. В частности, истории хотят «оживить» с помощью «бук-трейлеров». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Это специальные видеоролики, которые иллюстрируют эпизоды из книги. Трансляцию «бук-трейлеров» и другую актуальную информацию сети городских библиотек, а также учреждений отрасли «Культура» планируют размещать на мониторах в трамвае первого маршрута. К 160-летию Хабаровска готовится совместный проект музея истории краевого центра с государственным музеем истории Санкт-Петербурга.

По задумке организаторов, в Хабаровск прибудут экспонаты – исторические костюмы XIX века, а также более 100 произведений живописи и оригинальной графики XVIII – XIX веков. «Главная проблема городского музея – нехватка выставочных площадей. Если удастся решить вопрос по передаче выставочного зала ГДК на безвозмездной основе, то это даст возможность реализовать не только этот проект, но и позволит перенести существующую экспозицию «Мы гордимся тобой, Хабаровск».

Мы планируем расширить экспозицию действующим макетом города». – рассказал директор музея истории Хабаровска Валерий Герасимов. В этом году планируется создать два сводных городских музыкальных коллектива: детский городской симфонический оркестр и детский городской оркестр народных инструментов.

«Для наших талантливых детей такой опыт будет очень полезен. Они смогут выступать на различных массовых мероприятиях, а иногда смогут выступать вместе с именитыми музыкантами. К тому же, такие коллективы могут стать визитной карточкой Хабаровска», — рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина. Рассказала начальник управления культуры и о проблемах отрасли. С 2015 года на ремонт учреждений культуры из муниципальной казны выделено порядка 49 миллионов рублей. Как отмечают специалисты отрасли, этих средств недостаточно.

На сегодня стоит вопрос ремонта трех зданий-памятников и комплексный ремонт ДК поселка имени Горького. В этом году бюджет отрасли составляет 627 миллионов рублей. Большая часть направляется на оплату труда работников. «Около 70% бюджета отрасли – это зарплата работников. 29% — содержание учреждений культуры, их ремонты, проведение мероприятий. Всего лишь 1% бюджета запланирован на развитие учреждений.

Остро ощущается и кадровый вопрос. Более 50% работников отрасли – пенсионеры», — отметила Марина Стоякина. Чтобы улучшить ситуацию и привлечь молодых специалистов, в отрасли используют различные способы. Так, вновь прибывшие могут рассчитывать на материальную помощь, повышение квалификации за счет муниципалитета, участие в конкурсах профессионального мастерства, победа в которых гарантирует денежные премии. «За последние два года в отрасль пришло 23 молодых специалиста.

Это уже хороший показатель. Действенной мерой было бы предоставление жилья нуждающимся работникам. За последние годы только одна семья получила ключи от служебной квартиры. На очереди стоят еще несколько десятков работников отрасли», — отметила начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина. Как отметил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук, нужно использовать другие возможности привлечения специалистов в отрасль.

«Служебное жилье в этом вопросе – хороший вариант. Но не стоит рассчитывать лишь на эту форму предоставления квартир. Возможно проработать вопросы по коммерческому найму и другим формам. Вы обращайтесь», — сказал Сергей Кравчук. В отрасли трудятся 923 человека. Всего в Хабаровске работают 38 учреждений культуры. Большая часть из них (23 учреждения) — муниципальные. В этом году список пополнили парки «Северный» и им. Гагарина.