Совет Федерации готов рассмотреть поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Три Комитета Совета Федерации — Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и Комитет по экономической политике — поддержали поправки в закон о «дальневосточном гектаре», предложенные Минвостокразвития России. Планируется, что закон будет рассмотрен на заседании Совета Федерации во вторник 25 июля, сообщил статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

«Совместно с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы мы проработали все предлагаемые поправки и достигли консенсуса. Закон открывает новые территории для предоставления «дальневосточного гектара» за счет сокращения так называемых зон «нельзя». Это касается охотугодий, земель лесного фонда и участков над недрами», — подчеркнул Павел Волков.

Поправки также касаются упрощения механизма предоставления земли, в частности, заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.

По словам члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатора от Приморского края Людмилы Талабаевой, «данный федеральный закон подробно обсуждался и на стадии концепции, и после его принятия Госдумой в первом чтении». «Считаю положения закона актуальными. Советом Федерации были дополнительно подготовлены поправки, все они учтены в тексте закона», — уточнила парламентарий.

Как отметил заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Республики Саха (Якутия) Александр Акимов, «все вопросы были тщательно проработаны». «Те замечания, которые мы внесли, Минвостокразвития России учло. Поправки были отработаны с регионами и профильным комитетом Государственной Думы», — уточнил он.

«Министерством и гражданами ставится вопрос, чтобы не было бюрократических преград, чтобы земля выдавалась. И надо сказать, что программа идет, гектары на Дальнем Востоке выдаются. С 1 февраля стартовал третий этап. Все граждане, которые проживают в Российской Федерации, могут получить «дальневосточный гектар». Вносится предложение одобрить закон. Жизнь потом покажет, что еще нужно уточнить. Для этого мы на постоянной основе проводим мониторинг реализации закона, работает специальная комиссия», — сказал сенатор.

Как прокомментировал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, «закон был разработан с учетом правоприменительной практики», «благодаря ему уточняется процедура предоставления земельных участков».

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал новаторство нового механизма упрощенного предоставления земли в макрорегионе. «Если и дальше правоприменительная практика обозначит новые проблемы, значит, и дальше будем законодательство совершенствовать. Ведь не жизнь для закона, а закон — для жизни», — считает Министр.