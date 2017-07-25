Сто миллионов рублей требуется на дорожную одежду для нескольких хабаровских трасс, переживающих капитальный ремонт

За этими средствами администрация города намерена обратиться в краевое правительство. Об этом в ходе объезда по объектам дорожного строительства и ремонта сообщил журналистам мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. «К своему завершению близятся работы на улицах Донской, Новой, Автономной, Целинной, Сидоренко, Суворова. Все это – капитальные ремонты, на которые требуется около 600 миллионов рублей. Средства выделяются из городского и краевого бюджетов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Город выполняет свои финансовые обязательства вовремя, даже с опережением графика, а вот деньги из краевой казны поступают с задержкой. Нужно срочно урегулировать этот вопрос: нам требуется 100 миллионов рублей для формирования запаса песка, щебня и битума, ведь в августе-сентябре на всех этих трассах начнется укладка дорожной одежды, которую нужно будет завершить к октябрю. Одномоментно закупить такое количество инертных материалов мы будем просто не в состоянии: их резерв нужно закладывать уже сейчас, а это — немалые средства. Будем обращаться в правительство края», — сказал Александр Соколов. Первой точкой объезда стала улица Донская – там приводят в нормативное состояние 2,5 километра дороги.

Работы на ней идут со значительным опережением графика и уже выполнены на 70%. На 80% завершен капитальный ремонт моста через речку Черную: первые автомобили смогут проехать по нему уже в середине августа. В это же время дорожники начнут крыть дорогу асфальтобетоном. Она будет шириной в восемь метров и предназначена для двухполосного движения, которое планируют открыть в двадцатых числа сентября: на месяц раньше намеченного срока. Стоимость всех работ (ремонта моста и дороги), согласно аукциону, 210 миллионов рублей. Ознакомившись с положением дел на объекте, градоначальник дал команду срочно заняться расчисткой и углублением русла реки Черной: «Русло должно быть чистым и выровненным — полностью рабочим, чтобы в период дождей и паводков мы не получили затопления моста и проезжей части», — сказал мэр. Весьма тревожит градоначальника и проблема огромного количества большегрузного транспорта, который курсирует по Донской.

«В таких количествах грузовики быстро разобьют нам эту дорогу. Нужно рассчитать максимальные нагрузки, которые сможет выдержать здесь проезжая часть, и строго ограничить движение некоторых категорий большегрузов по ней. Смотрите, чтобы еще до сдачи в эксплуатацию нам не развалили дорогу!», — наказал подрядчикам мэр. Заглянул градоначальник и на участок улицы Промывочной от улицы Машинистов до Донской, где со дня на день стартует ремонт 700 метров дорожного полотна.

Трасса в этом месте будет расширена: ранее этому мешали около десятка частных гаражей, установленных здесь самовольно. Теперь неубранными остались только два из них – они будут перенесены в ближайшие дни, и тогда рабочие смогут приступить к ремонту. «Не забудьте убрать от дороги лишние столбы – здесь их слишком много», — отметил мэр. Начать работы планируется 27 июля и уже к осени открыть по дороге двухполосное движение. Следующую остановку градоначальник сделал на улице Новой, где также ведется капремонт дорожного полотна (протяженность дорожного отрезка – чуть более километра: от улицы Автономной до Целинной.

Стоимость работ – 74 миллиона рублей). Мэр дал поручение строителям заострить внимание на обустройстве качественной дренажной системы, чтобы в период дождей и таяния снегов вода не смогла подмыть дорожную подушку. В полном объеме дорога будет готова под укладку асфальта к концу августа. «Вы должны полностью одеть ее в асфальт не позднее 10-15 сентября», — дал указание строителям Александр Соколов. Заключительной точкой объезда стала улица Суворова. Она включена в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное». Сейчас работы на этом объекте развернуты в полном объеме. Строители трудятся посменно без выходных, чтобы к 20 октября открыть полноценное движение на этом участке, протяженностью в 1,6 километра, а к 1 декабря полностью завершить все благоустройство и открыть по ней движение.

В аналогичном режиме действуют строители и на улице Сидоренко. На обоих участках пристальное внимание городского главы также привлекла система водоотводов. «Нельзя допускать, чтобы основание дороги и асфальт напитывались водой! Зимой вся эта влага превратится в лед и будет рвать дорожное покрытие. Ливневка, дренажи – все должно работать идеально», — подчеркнул мэр. «В целом по всем этим объектам мы идем в графике. Наша задача – завершить их в текущем году. Это непросто: объем работ большой, но эти дороги очень важны, так как являются частью инфраструктуры ТОСЭРов. Для того чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность, Хабаровску нужны хороши трассы – тогда инвестор придет к нам и будет с удовольствием вести здесь свой бизнес. До наступления холодов нам предстоит привести в нормативное состояние 30 километров дорог, причем — со всем сопутствующим благоустройством, поэтому внимание к этим объектам будет оставаться постоянным и очень пристальным», — резюмировал мэр Хабаровска Александр Соколов.