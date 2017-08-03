Очередной этап реконструкции краевой набережной завершится в конце года

Губернатор края Вячеслав Шпорт побывал на краевой набережной в Хабаровске, где ведется реконструкция прогулочной территории и спортивных объектов.

Глава региона осмотрел стрелковый тир и легкоатлетический манеж стадиона имени Ленина. Здесь регулярно проводятся различные соревнования, однако уровень технической оснащенности этих объектов уже не отвечает современным требованиям. Вячеслав Шпорт подчеркнул, что краевые власти помогут провести реконструкцию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«О конкретной стоимости пока говорить рано, сначала нужно сделать проект, предусмотрев современные подходы к занятиям легкой атлетикой и пулевой стрельбой. Эти проекты могут быть реализованы в рамках государственно-частного партнерства. У нас уже есть успешные примеры такой работы», — сказал Губернатор края.

Основные работы по реконструкции краевой набережной развернулись на площадке в районе стадиона имени Ленина. Здесь построен современный фонтанный комплекс, завершается обустройство береговой линии, вдоль которой уже оформлены прогулочные и смотровые площадки. До конца года работы на этом участке должны быть завершены. Вячеслав Шпорт обратил внимание строителей на вопросы безопасности. Речь идет о низких заградительных ограждениях зон спусков к воде.

«Набережная стала излюбленным местом жителей и гостей краевого центра. Это место большого скопления людей, семей с детьми. Важно, чтобы отдых здесь, в первую очередь у воды – был максимально безопасным. Я имею ввиду не только береговую линию, но и новый фонтанный комплекс. Нужно оградить опасные зоны, установить информационные щиты и тщательно следить за нарушителями мер безопасности», — сказал Вячеслав Шпорт.

Напомним, реконструкция участка краевой набережной в районе стадиона имени Ленина в Хабаровске должна завершиться до конца 2017 г. На эти цели регион получил федеральную субсидию. Далее работы развернутся на трех новых участках в районе яхт-клуба и набережной имени Невельского.