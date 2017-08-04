7 инвестиционных проектов Хабаровского края презентуют на ВЭФ

7 инвестиционных проектов Хабаровского края стоимостью почти 60 млрд рублей будут представлены в рамках деловой программы Восточного экономического форума. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В портфель проектов вошел единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, реализующийся на условиях ГЧП. Объем инвестиций в строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска оценивается более чем в 43 млрд рублей.

«Строительство объездной автомобильной дороги – стратегически важно не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Дорога фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита – Хабаровск и Хабаровск – Владивосток. Планируется, что в рамках проекта будут построены инженерные сооружения, путепроводы, мосты, транспортные развязки и другие дорожные объекты», — прокомментировал Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В числе других проектов — строительство горно-обогатительного комплекса «Нони» (ООО «Нони»), геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины «Рудный Кондёр» (АО «Артель старателей «Амур»), разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское» (ООО «Хаканджинское»).

Кроме того, на форуме инвесторам представят проект по созданию птицекомплекса (АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат»), проект по развитию индустриального парка (ООО «Хабаровский завод строительной керамики»), а также проект по производству деталей для судостроения и машиностроения (ООО «РМ-СТИЛ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»).

Напомним, по итогам конкурса Минвостокразвития определило 32 наиболее значимых для региона проекта. Их общий объем инвестиций составляет 1,2 трлн рублей.

«Восточный экономический форум традиционно вызывает большой интерес как у представителей отечественного бизнеса, так и у наших зарубежных партнеров. Авторы отобранных для презентации проектов смогут их представить перед своими возможными партнерами, инвесторами и ведущими экспертами в сфере экономики», – сообщил глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

III Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября во Владивостоке.

Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что форум позволит продемонстрировать уже реализованные инвесторами проекты и подтвердить переход на новую стадию развития Дальнего Востока.

«Если на первом этапе мы создавали законодательное пространство, обеспечивали создание инструментов развития Дальнего Востока, а на втором начали их применение, то сейчас можем говорить о первых результатах, о том, что у нас создаются первые реальные предприятия, возникают рабочие места. И этих предприятий до конца года планируется создать 85. В то же самое время мы начали сотни проектов. Форум мы рассматриваем как еще один инструмент для распространения информации о том, что на Дальнем Востоке России работать надежно, безопасно и экономически эффективно», — заявил Юрий Трутнев.