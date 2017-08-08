Спасатели из Хабаровского края усиливают группировку МЧС России в Приморском крае

8 августа в Приморский край убыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в которую вошли 100 человек личного состава и 7 единиц техники и 10 плавательных средств. Это сотрудники подразделений Специализированной пожарно-спасательной части и 21 Отряда Федеральной противопожарной службы по Хабаровскому краю, а также инспекторский состав Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю. Кроме лодок и необходимо снаряжения и оборудования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее в этот же день в соседний регион была направлена группа из 80 сотрудников Амурского спасательного центра на 5 КАМАЗАх.

Прибывшие накануне в Приморский край спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра оказывают помощь жителям Уссурийского городского округа. Это одно из наиболее пострадавших муниципальных образований края от прошедших в ночь с 6 на 7 августа дождей. Ночью спасатели ДВРПСО МЧС России эвакуировали 14 человек, из них 5 детей из подтопленных частных домов в Уссурийске. Кроме этого, спасатели оказывают помощь в восстановлении социальных объектов города. Так в зоне паводка оказался детский сад №9 г. Уссурийска. Его территорию сильно размыло, разрушены деревянные конструкции, сооружения на игровой площадке. Силами спасателей организованы работы по уборке от нанесённого мусора, ила и наведению порядка в детском учреждении. Также оказывается адресная помощь жителям города, оказавшихся в подтопленных районах города.

Сегодня две группы спасателей регионального поисково-спасательного отряда направлены в села Алексе-Никольское и Пуцыловку (35 км от города Уссурийска) для оказания помощи и эвакуации людей. Также три группы спасателей работают в самом Уссурийске. Сотрудники Амурского спасцентра также распределены по участкам проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.

В готовности к убытию для оказания помощи жителям Приморского края в Хабаровске находится дополнительно группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и воздушные суда Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернут оперативных штаб для сбора и анализа поступающей информации, координации действия сил и средств. Работает телефон доверия: 8 (423) 2399999